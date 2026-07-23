את האליפות הם איבדו בעונה שעברה, אך כמו שהעונה החדשה החלה קשה יהיה לעצור אותם הפעם.

אחרי שהביסה את האלופה הפועל באר שבע במשחק אלוף האלופים וזכתה בתואר הראשון של העונה, בשבוע שעבר, הערב (חמישי) מחזיקת גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב הביסה גם יריבה אירופית במה שהיה משחקה הראשון במסע האירופי העונה במסגרת מוקדמות הליגה האירופית.

הצהובים מת"א התארחו הערב אצל סגנית אלופת מולדובה, שריף טריספול ולמרות שעלו בהרכב ללא שחקני רכש, הצליחו לכבוש בקלילות.

זה החל כבר בדקה ה-5 כאשר סייד אבו-פרחי כבש את הראשון שלו ושל מכבי הערב. בדקה ה-29 מי אם לא דור פרץ הכפיל את התוצאה ולהפסקה ירדו השתיים ביתרון קליל של הצהובים מת"א.

גם הפסקת המחצית לא עצרה את הישראלים כאשר כבר בדקה ה-53 כבש שגיב יחזקאל את השלישי לזכות מכבי, אבו פרחי כבש את השני שלו בערב בדקה ה-74 והרביעי שלו בשני משחקים בעונה שרק החלה וסיסוקו קבע 5:0 גדול כבר כעבור 5 דקות בלבד.

מכבי שניצחון החוץ הגדול ביותר שלה באירופה היה 5:0 ב-2021, הייתה לא רחוקה מלעשות היסטוריה אך הסתפקה בתוצאה זהה במה שסולל את דרכה באופן וודאי אל עבר השלב הבא של מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה ומייתר לחלוטין את משחק הגומלין בין השתיים בשבוע הבא בבאטומי, מגרשה הביתי הזמני של מכבי במשחקיה האירופיים העונה.