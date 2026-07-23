ממקומך (צעקה) - סיני תור

הזמר סיני תור הוציא את השיר החדש "ממקומך (צעקה)", לזכרו של ידידיה אליהו הי"ד.

השיר מבוסס על מילות תפילת שבת, בלחנו של רבי שלמה קרליבך, בעיבוד ובהפקה מוזיקלית של צליל תור ובניהול הפרויקט של אריאל אליהו.

לצד פרסום השיר שיתפה משפחת אליהו דברים על משמעותו. בני המשפחה כתבו כי מדובר ב"שיר של תפילה אמיתית לגאולה, שנולד מתוך כאב, געגוע ותפילה להתגלות השכינה ולגאולת עם ישראל".

עוד סיפרו כי השיר בוצע בחתונתם של ידידיה ומיתר, לפני שבירת הכוס, מתוך רצון "לעורר את השמיים, לצעוק לה' יתברך שיופיע וימלוך עלינו ויתגדל ויתקדש בתוך ירושלים, ידידיה חי את חייו מתוך אמונה, ביטחון וציפייה מתמדת לגאולה".

משפחת אליהו הוסיפה כי גם כאשר יצא ידידיה למלחמה, הוא עשה זאת מתוך אמונה ש"הכל זה הדרך לגאולה", וכי "אין סתם, אין כאב מיותר".