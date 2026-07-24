טור לוונטהל דוד המלך

הרב אלעזר לוונטהל עוסק בטורו בשאלה כיצד קמים מנפילה, גם כאשר נדמה שהסיפור כבר הסתיים. את התשובה הוא מוצא בהתמודדותו של דוד המלך עם מרד אבשלום.

דוד היה שבור, מסביר הרב לוונטהל, וסביבו נשמעו קולות שלפיהם אין לו עוד ישועה. גם דוד עצמו תהה אם ה' ויתר עליו.

בלילה הלך דוד לישון ללא תקווה, אך בבוקר הבין שעצם התעוררותו מלמדת שה' לא ויתר עליו. הרב לוונטהל מביא את הפסוק, "אני שכבתי ואישנה, הקיצותי - כי ה' יסמכני".

לדבריו, כל בוקר חדש הוא הבעת אמון חדשה באדם. משום כך, גם לאחר משבר ונפילה אפשר לתקן ולהתחיל מחדש.