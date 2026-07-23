ראש ישיבת מצפה רמון הרב צבי קוסטינר פרסם דברים חריפים נגד העלייה להר הבית בימינו, וטען כי הסכנה המרכזית איננה רק חורבן המקדש אלא דווקא "חורבן התורה".

לדבריו, יש הסבורים כי העלייה להר הבית מקרבת את בניין המקדש, אולם, "בלי נאמנות לתורה שבעל פה - לגדולי ישראל, שמפיהם אנו חיים - לא יהיה לנו מקדש".

הרב קוסטינר מדגיש כי עמדתו נשענת על פסיקתם של גדולי התורה בדורות האחרונים. "כל ימי גדלתי בין החכמים, וזכורני היטב את התנגדותם הנחרצת לעלייה להר הבית בימינו", כתב, ומנה את הרב צבי יהודה קוק, הרב שאול ישראלי, הרב שלמה מן ההר, הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו ורבנים נוספים שפסקו כי אין לעלות להר הבית.

עוד הוא מביא עדות מדבריו של הרב אברהם שפירא, שסיפר בשיחתו הציבורית האחרונה כיצד הגיב הרב צבי יהודה קוק לחוברת שביקשה להתיר את הכניסה להר הבית. הרב צבי יהודה נזף במחבר ואמר, "בשביל מה אתה כותב את הדברים? בשביל להכשיל אנשים בעוד חתיכת כרת?!".

בהמשך מתייחס הרב קוסטינר לטענות של צעירים הסבורים כי מתוך לימוד הסוגיה ניתן להגיע למסקנה שמותר להיכנס להר הבית. "לעיתים נשמעת טענה מבחורים צעירים: 'למדתי את הסוגיא ויצא לי שמותר להיכנס להר הבית!'", כתב, והוסיף כי אין מדובר בחידוש שלא היה מוכר לגדולי ישראל.

הוא ציין כי אמנם קיימות הלכות המתירות לטמא מת להיכנס לחלקים מסוימים בהר הבית, אולם אין כיום אפשרות לזהות בוודאות את גבולות העזרה והחיל. "אין בידינו שום ידיעה ברורה איפה בדיוק היו מקום העזרה והחיל. יש בעניין זה שיטות וחישובים רבים, ובכולם נפלו ספקות רבים", כתב, ולכן, "פסקו כמעט כל גדולי הדורות האחרונים שאסור להיכנס לכל שטח ההר".

הרב קוסטינר מוסיף כי הדיון איננו הלכתי בלבד, אלא נוגע ליחס למסורת הפסיקה. "זה לא רק שגדולי ישראל הבינו טוב יותר מאיתנו את הסוגיא. גדולי ישראל הם עצמם חלק מהסוגיא. אנחנו לא קראים, חס ושלום. נאמנים אנחנו לתורה שבעל פה - לגדולי התורה שבכל דור ודור", כתב.

עוד הוא מצטט מדברי הרב קוק, שלפיהם בסוגיות הנוגעות לכלל ישראל, "המשפט לחוות דעה בעניינים הללו הוא רק לגאוני עולם זקני הדור". הוא מדגיש כי שאלת מקום המקדש היא מן השאלות הציבוריות הרחבות ביותר, ובהמשך הוא מביא את דברי הרב קוק. "אין לנו שום שאלה בעולם שהייתה יחידה במינה ונוגעת לכלל ישראל עד סוף כל הדורות, כמו שאלה זאת של מקום המקדש".

בסיום דבריו מתריע הרב קוסטינר מפני תהליך של ערעור סמכותם של גדולי התורה גם בתחומים נוספים. "לצערנו, אנחנו רואים היום כיצד השמיעה לגדולי ישראל הולכת ומתערערת, בתחומים רבים, למשל: גיוס בנות לצבא, ענייני גיור, ביטול הצומות וכו'. זה חלק מתהליך הרסני, של חורבן התורה וחורבן היהדות".