הנהלת המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) שוקלת את המשך העסקתו של רב בית החולים, הרב הראל פדידה.

הפרסום עורר ביקורת בקרב רבנים ועסקנים במגזר החרדי, שהביעו דאגה מהאפשרות לסיום כהונתו, כך על פי פרסום באתר "כיכר השבת".

הרב פדידה, המשתייך לציבור הדתי לאומי, משמש כרב בית החולים במשך שנים ארוכות. במסגרת תפקידו הוא עוסק בענייני הדת, ההלכה והכשרות עבור המאושפזים ובני משפחותיהם.

מהנהלת המרכז הרפואי שמיר נמסר כי "בית החולים מחויב להענקת שירותי דת וכשרות למטופלים, לבני משפחותיהם ולעובדים בהתאם להלכה ולצרכים השונים, תוך שמירה על חופש הדת ובשל חיסיון מידע, המוסד אינו מתייחס לענייני העסקה של עובדיו".

התגובה הרשמית לא הרגיעה את הביקורת במגזר החרדי. גורמים במגזר טענו כי מדובר במהלך העלול לפגוע בשירותים הדתיים בבית החולים, וקראו להנהלה להבהיר את כוונותיה.

רבנים ועסקנים במגזר החרדי החלו לפעול למען המשך כהונתו של הרב פדידה. אחד העסקנים אמר, "מדובר ברב שעושה עבודה קדושה במסירות מלאה. אנחנו לא נעמוד מנגד ונאפשר פגיעה בשירותים הדתיים שניתנים למאושפזים החרדים".