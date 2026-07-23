ציפק'ה הראל, ממייסדות ההתיישבות היהודית בגולן, הלכה לעולמה.

רק השנה בחרה מועצה אזורית גולן להעניק לה ולבעלה, יהודה הראל, את עיטור יקירי הגולן לשנת תשפ"ו, כהוקרה על תרומתם רבת השנים לאזור.

בהודעת המועצה נכתב כי ציפק'ה הראל הייתה "אשת עשייה וביצוע" שפעלה לאורך השנים מאחורי הקלעים והובילה בפועל מפעלי בנייה, צמיחה והתחדשות קהילתית. עוד צוין כי תרומתה באה לידי ביטוי בין היתר בפיתוח מרום גולן ובהובלת מודלים חדשניים לצמיחה דמוגרפית שאומצו ברחבי הארץ.

לצידה הוזכר בעלה יהודה הראל, חתן פרס ישראל לשנת 2018, כמי שהוביל במשך עשרות שנים את חזון ההתיישבות בגולן והפך אותו למציאות, מראשית הדרך כמזכיר היישוב הראשון, דרך הקמת יישובים רבים ובהם קצרין ועד הנהגת המאבקים על עתיד הגולן. עוד ציינה המועצה כי השניים היו הראשונים לקבל את עיטור יקירי הגולן במתכונתו החדשה, המוענק גם לתושבי הגולן עצמם.

ראש המועצה, אורי קלנר, אמר: "עם כניסתנו לשנת השישים לחידוש ההתיישבות היהודית בגולן, הבחירה בציפק'ה ויהודה הראל מחברת אותנו לשורשים שעליהם נבנה האזור כולו. שורשים של ציונות, של חיבור בין חלקי החברה הישראלית למען מטרה משותפת. דווקא בתקופה האחרונה התחדדה ההבנה שההתיישבות כאן היא לא מובנת מאליה, אלא בחירה יומיומית של קהילה חזקה ונחושה. קהילות הגולן, שלא התפנו אף יום גם תחת אש, ממשיכות לשאת את אותה רוח חלוצית, רוח שנבטה ונבנתה בזכות דמויות כמו ציפק'ה ויהודה".