גיבור ביום סבב ב' - פרק מספר 5 - שלמה ברבר

פרק מספר 5 של הסדרה "גיבור ביום - סבב ב'", שפורסם בערוץ "כנפי רוח" של משה קלימיאן, עוסק בסיפורו של טוראי שלמה ברבר ז"ל.

בפרק מובא סיפורו של לוחם שיצא להציל תותח, ושל חלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע במשך שנים. לצד זאת עוסק הפרק גם באבן מסתורית שנעלמת, בשבועה של נכדתו לסבתה ובפעילותה של יחידה מיוחדת שאינה מוותרת מ-1948 ועד מציאת מקום קבורתו ב-2005. "הסיפור הכי מטורף שיצא לי לפגוש מכל הפרקים שעשיתי עד עכשיו", אמר קלימיאן.

הסרט מציג את השתלשלות האירועים באמצעות סיפורו של שלמה ברבר ז"ל וגם את המאמצים שנעשו לאורך השנים סביב גורלו.