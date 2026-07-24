12 שנים חיכו אוהדי הפועל תל אביב לחזור לאירופה והערב (חמישי) זה קרה ובגדול.

אחרי 12 שנים רעות, בהן בעלים באו והלכו, הקבוצה ירדה פעמיים לליגה הלאומית וצרות כלכליות, הערב הפועל תל אביב חזרה ובגדול.

אחרי שבעונה שעברה הצליחו לראשונה מזה 12 שנים לנצח משחק דרבי תל אביבי וסיימו במקום הרביעי שמקנה להם את הכרטיס לאירופה, הערב חזרה הפועל תל אביב למפעל האירופי כשאירחה באצטדיונה הביתי הזמני שבהונגריה את קבוצת הפאר הבולגרית לודוגורץ.

הייתה זו הופעה ראשונה בתולדותיה של הפועל במוקדמות הקונפרנס ליג, אותה התחילה ברגל ימין עם ניצחון חשוב ומשמעותי בתוצאה 0:2.

הפועל שניצחה גם את משחקה הרשמי הראשון של העונה, כשגברה בתום דו-קרב פנדלים על היריבה המושבעת בית"ר ירושלים בשבוע שעבר, הציגה הערב יכולת נהדרת כשעומרי אלטמן כבש לזכותה את שער היתרון על סף הירידה להפסקת המחצית וצ'יקו הבלם השלים את המלאכה עם גול בדקה ה-88.

לודוגורץ שאיבדה את אליפות בולגריה בעונה שעברה אחרי 14 זכיות רצופות, נראתה חלשה מאוד והיתרון של האדומים מת"א עשוי להספיק להם גם במשחק הגומלין בעוד שבוע שיתקיים בבולגריה בדרך לסיבוב השלישי של המפעל השלישי בחשיבותו בכדורגל האירופי, שם תפגוש את המנצחת בין קטוביץ' לז'ילינה. זה ייגמר עם עוד הופעה היסטורית של הפועל ת"א במפעל אירופי כמו פעם?