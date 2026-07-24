פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הלילה (שישי) כי כוחות אמריקניים החלו בגל נוסף של תקיפות נגד מטרות צבאיות באיראן.

"זהו הלילה ה-13 ברציפות של תקיפות שמטרתן להטיל אחריות על איראן ולצמצם את האיומים מצד משמרות המהפכה על השיט המסחרי", נמסר בהודעה מטעם פיקוד המרכז.

לאחר ההודעה האמריקנית, דיווחו כלי תקשורת באיראן כי פיצוצים נשמעו בבנדר עבאס ובאהוואז. בהמשך נשמעו פיצוצים גם לאורך החוף הדרומי של האי קשם.

תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות הציגו את התקיפות בבנדר עבאס.

סוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז" דיווחה כי מערכות הגנה אווירית הופעלו בשמי הבירה טהרן, בניסיון ליירט מה שהוגדר על ידי הרשויות כ"איום עוין"

התקיפות האמריקניות החלו כמה שעות לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לחדשות 12 כי הוא שוקל מתקפה מסיבית על איראן.

טראמפ אמר לעיתונאי ברק רביד כי הוא מודע לכך שלהחלטה כזו יהיו השלכות משמעותיות, והדגיש כי טרם קיבל החלטה סופית.

"אני שוקל מתקפה מסיבית. גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה. אנחנו ערוכים לכך באופן מלא", אמר טראמפ בריאיון הקצר.

הוא הוסיף כי ישראל "תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה", אך הוסיף כי "אנחנו לא צריכים אף אחד" כדי לפתוח במבצע חדש נגד איראן.

בהמשך הלילה שיגר טראמפ איום תקיף ברשת החברתית Truth Social והבהיר כי ארצות הברית תגבה מאיראן מחיר כלכלי ישיר על כל פגיעה בחופש השיט.

בפוסט שפרסם כתב טראמפ: "עד להודעה חדשה, כל נזק שייגרם לאוניות, למטענים או לכל דבר הקשור לכך, ישולם על ידי כסף איראני שברשותה ובשליטתה של ארצות הברית. נזקים אלה עשויים להיות משמעותיים מאוד, אך בכל זאת זהו הדבר ההוגן והצודק לעשות".