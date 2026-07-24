בימים אלה מסיים גדוד 8554 של חטיבה מרחבית יהודה תעסוקה מבצעית מורכבת במרחב חברון והר חברון. מדובר ביחידה שונה בנוף הצה"לי, המורכבת מלוחמים ומפקדים שגילם מבוגר באופן ניכר מהממוצע במערך המילואים הרגיל ועומד על 49.

את הגדוד מוביל מפקדו, סא"ל (במיל') א', בן 63, אשר חזר לשירות פיקודי פעיל כדי להקים ולהוביל את המסגרת החדשה.

התעסוקה הנוכחית במרחב חברון היוותה את טבילת האש המבצעית הראשונה של הגדוד, לאחר שבשלבים מוקדמים יותר ביצעו הלוחמים משימות במתכונות מצומצמות יותר.

"עשינו משימות הגנה שונות אבל כגדוד זו הפעם הראשונה", מספר סא"ל א'. "זה אמנם מאתגר, אבל הצלחנו היטב וכולם מרוצים".

מקימי היחידה הגדירו שלושה יעדים מרכזיים בעת גיבוש הרעיון המבצעי. המטרה הראשונה הייתה להקל את העומס המבצעי המוטל על כתפי הלוחמים הצעירים יותר במערך המילואים, אשר מגויסים ברציפות מאז אירועי השבעה באוקטובר. המטרה השנייה התמקדה ביצירת כוח הגנתי מיומן המיועד להגנה על תושבים ואזרחים. המטרה השלישית - והחשובה לא פחות - הייתה בניית מסגרת חברתית המאגדת בתוכה את כלל רובדי החברה הישראלית.

סא"ל (במיל') א' (מימין) צילום: דובר צה"ל

א' מפרט את השתלשלות האירועים שהובילה להקמת הגדוד ואת העקרונות העומדים בבסיסו. "זה החל כשנה אלי הסמל שלי בעבר וביקש שאעזור לו להקים גדוד. לקח זמן עד שהסכמתי, כי הייתי הרבה שנים מג"ד. לאחר שהסכמתי דאגנו להביא את כל סוגי האוכלוסייה לגדוד הזה. יש לנו כאן אנשים מכל חלקי החברה הישראלית - מחרדים ועד בדואים ודרוזים. למרות שמדובר באנשים יחסית מבוגרים שדעותיהם מאוד מגובשות - זה עובד היטב. מבחינתי זה הישג אדיר".

במהלך הפעילות המבצעית בחטמ"ר יהודה ביצעו לוחמי הגדוד משימות אבטחה והגנה שונות ביישובי הגזרה ובצירים המרכזיים. בין השאר, היו הלוחמים שותפים להקמת מוצב צבאי בנקודה שבה הוקם יישוב חדש, עובדה שהפכה מרגשת במיוחד.

"אנחנו עושים משימות הגנה כמו זו שעשינו בהר חברון. הקמנו למשל מוצב והנפנו את הדגל הראשון ביישוב דורן. זו הייתה בעבר היאחזות נח"ל שאחרי זה פורקה במסגרת ההסכמים. היתה לנו זכות להיות חלק מהקמת המקום הזה וזה מאוד מרגש", מתאר א'.

עם סיום התעסוקה המבצעית הראשונה והעברת הגזרה לגדוד המחליף, מביעים במפקדת הגדוד נכונות מלאה להמשיך ולבצע כל משימה הגנתית שתידרש בהמשך הלחימה. סא"ל (במיל') א' כבר מביט ליעד הבא. "אנחנו פה בשביל כל עם ישראל ונעשה כל משימה שנקבל ברצון מתוך הניסיון הרב שלנו".