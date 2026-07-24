המשטרה הרחיבה את החיפושים אחר יובל בן ה-4 הנעדר באשקלון

נמשכים החיפושים אחר יובל כוגן, בן ה-4, שנעדר מאז אתמול (חמישי) באזור חוף חופית באשקלון.

במהלך הלילה סרקו רחפנים את השטח, והבוקר ממשיכים כוחות גדולים של המשטרה מהאוויר ומהקרקע לעבור על האזור בניסיון לאתר את הילד. עד כה לא אותר קצה חוט.

אמש הצטרף גם שירות הביטחון הכללי למאמצי החיפוש. לצד אנשי השב"כ משתתפים בחיפושים שוטרי המחוז הדרומי, המערך האווירי, השיטור הימי, צוללנים מיחידות המתנדבים של המשטרה, מתנדבים וגורמי חירום והצלה נוספים.

אמו של יובל, דינה כוגן, אמרה בשיחה עם N12, "אני חוששת שחטפו לי את הבן. המשטרה סורקת את אותו אזור, אולי זה חטיפה. אולי פסיכופת שחטף לי אותו, או אולי חטיפה על רקע לאומני. זה שעות קריטיות, אני צריכה את כל המדינה. אני רופאת ילדים שמטפלת כל הזמן בילדים אחרים ועכשיו אני צריכה את העזרה שלכם, אני מתחננת - תעזרו לי. אני רוצה שכל המדינה תעזור לי".

לדברי האם, האב והילדים עלו על דיונה, ובמשך כמה דקות לא היה קשר עין עם יובל, שלאחר מכן נעלם: "הוא ילד בוגר וחכם. מעל הממוצע לגיל שלו. בהתנהגות ובדיבור. יש לו אינטילגנציה רגשית ולכן לא מתאים לו להסתתר בשיח כל כך הרבה זמן. צריך לחשוב מחוץ לקופסא ולא להמשיך לחפש רק באותו תא שטח כל הזמן".

צילום: משטרת ישראל

צילום: משטרת ישראל

צילום: משטרת ישראל

צילום: משטרת ישראל

צילום: משטרת ישראל

צילום: משטרת ישראל

צילום: משטרת ישראל

משטרת ישראל ביקשה את עזרת הציבור באיתורו של יובל, שתואר כבעל מבנה גוף רזה, שיער חום ולבוש חולצה ירוקה. במשטרה קראו לכל מי שמחזיק במידע שעשוי לסייע באיתורו להתקשר למוקד 100 או לתחנת משטרת אשקלון בטלפון 08-6771440.