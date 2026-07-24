זירת התקרית ליד חוות גלעד

גבר כבן 30 נרצח ושניים נפצעו קשה בלינץ' ובפיגוע ירי שהתרחש הבוקר (שישי) בפאתי הכפר תל, הסמוך לציר גלעד שבשומרון.

על פי הדיווחים, מספר פלסטינים התקהלו סביב קבוצת מטיילים ותקפו אותה, ובעקבות כך הוזנקו למקום כוחות הביטחון וצה"ל.

במהלך האירוע חטף מחבל פלסטיני את נשקו של רבש"ץ אחד היישובים שהגיע לזירה ופתח באש. מדובר בטיול שתואם ביטחונית, אשר החל בהר ברכה והיה בדרכו לחוות גלעד ומשם לקדומים.

ממד"א נמסר כי לאחר ניסיונות החייאה נקבע מותו של אחד הפצועים בזירה. עוד עדכן הארגון כי שני בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה, ופצוע נוסף נפגע באירוע ומטופל בידי צוותי הרפואה.

צה"ל מסר כי כוחות הוזנקו לזירת פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ומנהלים מרדף אחר המחבלים לצד חסימות במרחב. במסגרת הפעילות הוטל כתר על העיר שכם ועל הכפר תל שבחטיבת שומרון.

משרד הבריאות הפלסטיני דיווח על ארבעה מחבלים שחוסלו ושלושה פצועים באורח קשה בזירת הפיגוע מירי נטרול של כוחות הביטחון.

זה הזמן להיות שותפים בשיקום חוות גלעד >>

חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הגיב: "בוקר קשה בסמוך לחוות גלעד. אני שולח תנחומים מכל הלב למשפחת הנרצח, מתפלל לרפואת הפצועים בפיגוע ומחבק את התושבים והמטיילים. לא ניתן לנרמל את שחיקת ההרתעה והרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים מול חלוצי ההתיישבות והחוות. אני דורש מצה"ל לפעול ביד קשה מול כפר המרצחים וסביבתו ולהשיב את המשילות וההרתעה".

"אנשי החוות וחלוצי ההתיישבות הגיבורים הם חומת המגן של מדינת ישראל. נמשיך לחזק ולהוקיר אותם על עמידתם האיתנה על קיומנו בארץ ישראל כנגד הטרור הערבי", חתם סמוטריץ'.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, נמצא בזירת הפיגוע, מקיים הערכת מצב עם כוחות הביטחון ונמצא בקשר רציף עם צה"ל וגורמי ההצלה.

הוא מסר: "האירוע עדיין בעיצומו. יש עדיין אנשים בסכנה, הטרור לא ישבור אותנו. התשובה צריכה להיות התקפית, לרדוף את המחבלים עד חורמה ולהכות בטרור בכל הכוח. במקביל חייבים להמשיך לבנות, לפתח ולחזק את ההתיישבות בשומרון. מי שמנסה לפגוע בנו צריך לדעת שהוא יקבל שומרון חזקה וגדולה יותר".

ראש מועצת שומרון בזירת הפיגוע: אירוע קשה מאוד (צילום: רועי חדי)

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הוסיף: "השטח בוער - תרתי משמע. גל ההצתות, ניסיונות הפיגוע וההסתה המתמשכת של הרשות הפלסטינית הם חלק ממערכה אחת שמטרתה לפגוע בהתיישבות ובאזרחי ישראל. הפיגוע המזעזע הבוקר, שמצטרף לפיגוע אתמול ולגל השריפות ולהצתות החוזרות ממחישים שאין כאן אירועים נקודתיים אלא טרור מתוכנן ומתמשך".

הוא הוסיף: "יהודה ושומרון היא אינה זירה משנית. זו חזית מרכזית של מדינת ישראל, והמדיניות כאן חייבת להשתנות בהתאם: לצאת למבצע רחב נגד מוקדי הטרור, לגבות מחיר כבד מכל מי שמעורב בטרור או בהסתה, ולהפסיק להתייחס לפיגועים האלה כאל שגרה. אנחנו מתפללים לרפואתם השלמה של הפצועים ומחזקים את ידי כוחות הביטחון, הרבש"צים והחוואים החלוצים שעומדים בחזית ושומרים בגופם על אזרחי ישראל מדי יום".

אחד המחבלים בתקיפה צילום: ללא קרדיט