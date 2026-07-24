סא"ל (מיל') אלי מאירי, סגן מפקד חטיבת שריון במילואים, הודיע היום (שישי) כי הוא מקפיא את שירות המילואים שלו.

ההודעה מגיעה לאחר ביקורת ציבורית שנמתחה על פעילותו הפוליטית כשהוא לובש מדים. בצה"ל אפשרו למאירי לפרסם את הודעתו בעצמו.

מאירי כתב כי הודיע למפקד החטיבה שלו על החלטתו כבר לפני כשבוע וחצי. לדבריו, "בשלוש השנים האחרונות עשיתי מעל 800 יום, וכעת עם הכניסה למערכת הבחירות והפיכתה של 'אל הדגל' מתנועת משרתים ציבורית לגוף פוליטי אני בוחר להתרכז במשימה הלאומית של בניית האלטרנטיבה להנהגה הלאומית".

בהמשך התייחס לביקורת שנמתחה עליו על פרסום תכנים פוליטיים במדים וכתב כי במשך שנות המלחמה העלה תכנים שנועדו, לדבריו, לחזק את הרוח ולעודד תפיסת הכרעה. הוא הוסיף כי "חלקכם ביקר אותי על כך שעשיתי זאת על מדים, אבל כשאתה עושה 300 יום כל שנה במילואים, רובם בלחימה, זו המציאות, ובאווירה שהייתה עד כה זה התאפשר".

עוד הסביר כי "משפוזרה הכנסת והחלה מערכת הבחירות, זה לא מתכנס יחד. הצבא מחדד נהלים ובצדק, ואנחנו באל הדגל פונים מהכיוון הציבורי לכיוון הפוליטי".

מאירי ציין עוד כי בתקופה האחרונה התקשה לשלב בין שירות המילואים לבין פעילותו הציבורית והפוליטית: "עם יד על הלב, בחודש וחצי האחרונים, עת החטיבה שלי בסבב נוסף בעזה, נקרעתי בין שתי המשימות הלאומיות, וגם המתח שבניהן הלך ועלה. אז הגיע הרגע, לומר לאחיי לנשק שאני אוהב אותם ובדיוק מהסיבה הזו אני בוחר להתרכז במשימה הפוליטית".

הסערה סביב מאירי התעוררה לאחר שהפרשן הפוליטי עמית סגל הציג סרטון שבו נראה מאירי, במדים, מעביר מסר פוליטי. סגל העלה את הדברים במסגרת ביקורת על החלטת צה"ל להדיח חייל מילואים שפרסם סרטון תמיכה בשר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

לדברי סגל, מאירי אף שירת באותה חטיבה שבה שירת חייל המילואים שהודח. הוא טען כי בעוד שלדעתו אין מקום לפעילות פוליטית במדי צה"ל, אכיפת הנהלים אינה אחידה, וכי יש להסביר מדוע במקרים אחרים של אנשי מילואים שהתבטאו פוליטית במדים לא ננקטו צעדים דומים.

סגל פרסם, בין היתר, תמונה מריאיון שהעניק רס"ן (מיל') שחר ורון מארגון "כתף אל כתף" לחדשות 12 כשהוא על מדים.

לדברי סגל, "רק את הש"ג מענישים. מדוע?". עוד כתב, "למה מילואימניק יכול להשמיע מסרים פוליטיים ולהתראיין במדים ואחר כך להצטרף לרשימת בנט, אבל חייל פשוט שתומך בסמוטריץ' מודח?". הוא הוסיף כי "על הקמפיין הפוליטי של רשימת 'המילואימניקים' מתוך צה"ל בכלל אין טעם לדבר".

בהמשך הבהיר כי לדעתו אין לערב פוליטיקה בצה"ל. "לדעתי האישית צבא ההגנה לישראל הוא דבר קדוש ואסור לערב בו פוליטיקה, אני חושב שטוב עשה הצבא כשהדיח את החייל, למען יראו וייראו. אבל האיפה ואיפה מקוממת".

עוד כתב כי "הצבא עוד חייב לנו הסברים על המשך שירותם של מחוללי סרבנות", והוסיף, "שלא יתחיל עם חייל פשוט, יש מג"ד שר לשעבר שרץ לפוליטיקה ומצטלם תמיד עם מדים, ויש שלל דוגמאות. תהיו חכמים על חזקים, לא על חלשים".