זהבה שאול, אימו של לוחם חטיבת גולני סמ"ר אורון שאול ז"ל, הלכה לעולמה לאחר מאבק במחלת הסרטן.

פטירתה מגיעה כשנה וחצי לאחר שגופת בנה הושבה לישראל במבצע מיוחד של צה"ל והשב"כ, לאחר עשור שבו הוחזקה בידי ארגון חמאס.

שאול עמדה במשך שנים בחזית המאבק הציבורי להשבת בנה, שנחטף לרצועת עזה במהלך מבצע "צוק איתן" בשנת 2014. יחד עם בני משפחתה פעלה מול גורמים מדיניים וביטחוניים בישראל ובעולם כדי לקדם את השבתו ולהעלות את הנושא לסדר היום הציבורי.

בעלה, הרצל שאול ז"ל, נפטר ממחלה קשה בשנת 2016, ולא זכה לראות את השבת בנו לקבורה בישראל.

לאחר פטירתו המשיכה זהבה להוביל את המאבק עד לחילוץ גופתו של אורון במהלך מלחמת "חרבות ברזל", במבצע המשותף של צה"ל והשב"כ "שובו בידינו", שבוצע ב-18 בינואר 2025.

אורון שאול שירת כלוחם בחטיבת גולני, וביום העצמאות תשע"ד הוענק לו אות מצטיין הנשיא. ב-20 ביולי 2014 נהרג בקרב בשג'אעייה לאחר שנגמ"ש ה-M-113 שבו נסע נפגע מטיל נ"ט, וגופתו נחטפה בידי חמאס.

לאחר השבת גופתו הובא אורון שאול למנוחות בבית העלמין בפוריה, שם צפויה גם זהבה להיטמן.