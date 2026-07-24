צריך להיות מודאג לקראת בחירות האמצע? סקר חדש של רשת "פוקס ניוז", הנחשבת באוהדת לטראמפ, מעלה כי מרבית המצביעים בארה"ב אינם מאושרים ממדיניותו של טראמפ בנושאים רבים.

על פי הסקר, שהתקיים בתאריכים 17-20 ביולי, רק 39 אחוזים מהאמריקאים מסכימים עם תפקודו הכללי של טראמפ בבית הלבן, לעומת 61 אחוזים שלא תומכים בנשיא.

לאחר מכן נשאלו משתתפי הסקר על מגוון נושאים שונים שעל סדר היום הציבורי בארה"ב, וגם שם התמונה מדאיגה עבור טראמפ. 42 אחוזים תומכים במדיניות המאבק בהגירה של טראמפ לעומת 57 אחוזים שמתנגדים לה.

בנוגע למלחמה באיראן, הפער גדול עוד יותר. 34 אחוזים תומכים במדיניות טראמפ מול איראן, לעומת 66 אחוזים המתנגדים לה.

כאשר נשאלו על המדיניות הכלכלית של טראמפ, ענו 33 אחוזים כי הם מרוצים ממנה, לעומת 67 אחוזים המתנגדים לה. בנוגע לאינפלציה, הפער גדל עוד יותר. רק 27 אחוזים תומכים במאבק של טראמפ להורדת האינפלציה, לעומת 73 אחוזים שמתנגדים לה.

האמריקאים גם מעדיפים את הקפיטליזם על פני הסוציאליזם. 50 אחוזים ממשתתפי הסקר טענו כי הם מעדיפים את שיטת הקפיטליזם, לעומת 46 אחוזים המתנגדים לה. רק 30 אחוזים העדיפו את הסוציאליזם, לעומת 65 אחוזים המתנגדים לשיטה.

שאלה נוספת נגעה לתמיכה בישראל. 44 אחוזים אמרו כי הם "תומכים בישראל" לעומת 55 אחוזים שמתנגדים למדיניות ישראל בשנים האחרונות.