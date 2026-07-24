הפיגוע הקשה הבוקר (שישי) סמוך לחוות גלעד שבשומרון, שבו נרצח ישראלי ושניים נוספים נפצעו באורח קשה, גרר שורת תגובות מצד שרים, חברי כנסת וראשי רשויות ביהודה ושומרון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי יכנס את שר הביטחון והרמטכ"ל לדיון בדרכי התגובה. לדבריו, "נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו".

שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' מסר תנחומים למשפחת הנרצח ואיחל החלמה לפצועים. לדבריו, "לא ניתן לנרמל את שחיקת ההרתעה והרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים מול חלוצי ההתיישבות והחוות".

הוא קרא לצה"ל "לפעול ביד קשה מול כפר המרצחים וסביבתו ולהשיב את המשילות וההרתעה. אנשי החוות וחלוצי ההתיישבות הגיבורים הם חומת המגן של מדינת ישראל. נמשיך לחזק ולהוקיר אותם על עמידתם האיתנה על קיומנו בארץ ישראל כנגד הטרור הערבי".

ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, קרא להחרפת הפעילות הצבאית בעקבות הפיגוע: "להפוך את הכפר תל לתל חורבות! הפיגוע הקשה הזה הוא קריאת השכמה למערכת הביטחון לשנות תפיסה בהתנהלות במערכה מול הטרור ביהודה ושומרון. כשהאויב מרים את הראש נדרש לא להסתפק בתגובה נקודתית - צריך לגבות מחיר כבד ומבצע נרחב לחיסול תשתיות הטרור ותפיסת שטחים נוספים ביהודה ושומרון".

הוא פרסם פוסט שבו קרא ל"נקמה" והוסיף: "אני דורש מצה"ל להפוך את הכפר תל לתל חורבות, רק מדיניות התקפית בתוך מעוזי המחבלים בשכם ובכפרים בסביבה תמנע את הפיגוע הבא. הטרור לא ינצח אותנו - התשובה שלנו תהיה עוד התיישבות וחיזוק הריבונות היהודית בשטח".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "דין ערי וכפרי המרצחים ביהודה ושומרון כדין בית חאנון בעזה. אני בדרכי לראש הממשלה לישיבת הקבינט המצומצם, בה אדרוש להורות לצה"ל למחוק מהאוויר ובאמצעות D9 בתי מחבלים ותומכיהם, ולגבות מהטרוריסטים את המחיר שמגיע להם. על כל יהודי שנרצח - האויב צריך לספוג אבדן של אדמות ובתים. זו השפה שמדברים במזרח התיכון, וכפי שדיברנו אותה בעזה - הגיע הזמן לדבר אותה גם ביהודה ושומרון".

ח"כ עמית הלוי (הליכוד), חבר וועדת חוץ וביטחון, הגיב: "כפר המרצחים תל שממנו יצאו המחבלים הבוקר צריך לעבור טיפול שורש. שום דבר פחות מזה. מערכת הביטחון חייבת לשנות גישה - להפסיק לעשות "כיסוח דשא" ולהתחיל לעקור את התשתיות הברבריות של האסלאם הפלסטיני מהשורש. אם השבוע אחרי ההצתות בחוות גלעד ובאיתמר ואחרי מסעות הרצח באיתמר, בגנים ובמנהרות גוש עציון, היו נעצרים האימאמים המסיתים, מנהלי בתי הספר המחנכים לרצח יהודים ומנהלי הארגונים החברתיים והכלכליים המספקים את התשתית הארגונית לג'יהאדיסטים - אולי לא היינו מגיעים הבוקר לרצח של עוד יהודי".

יו"ר 'ישראל ביתנו' חבר הכנסת אביגדור ליברמן הגיב: "קבוצת מטיילים יהודים, שיוצאת מדי יום שישי לטייל ביהודה ושומרון הפכה היום למטרה של הטרור. זה אובדן שליטה, מדינה נורמלית אינה משלימה עם מציאות שבה אזרחים יוצאים לטייל בארצם ומחבלים פותחים לעברם באש. מול הטרור אין מקום להססנות, לגמגום או להכלה. הטרור מבין רק עוצמה, נחישות ויד ברזל! שולח את תנחומיי למשפחת הנרצח והחלמה מהירה לפצועים".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר כי "האירוע עדיין בעיצומו. יש עדיין אנשים בסכנה, הטרור לא ישבור אותנו. התשובה צריכה להיות התקפית, לרדוף את המחבלים עד חורמה ולהכות בטרור בכל הכוח. במקביל חייבים להמשיך לבנות, לפתח ולחזק את ההתיישבות בשומרון. מי שמנסה לפגוע בנו צריך לדעת שהוא יקבל שומרון חזקה וגדולה יותר".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר כי "השטח בוער - תרתי משמע. גל ההצתות, ניסיונות הפיגוע וההסתה המתמשכת של הרשות הפלסטינית הם חלק ממערכה אחת שמטרתה לפגוע בהתיישבות ובאזרחי ישראל. הפיגוע המזעזע הבוקר, שמצטרף לפיגוע אתמול ולגל השריפות ולהצתות החוזרות ממחישים שאין כאן אירועים נקודתיים אלא טרור מתוכנן ומתמשך".

הוא הוסיף: "יהודה ושומרון היא אינה זירה משנית. זו חזית מרכזית של מדינת ישראל, והמדיניות כאן חייבת להשתנות בהתאם: לצאת למבצע רחב נגד מוקדי הטרור, לגבות מחיר כבד מכל מי שמעורב בטרור או בהסתה, ולהפסיק להתייחס לפיגועים האלה כאל שגרה. אנחנו מתפללים לרפואתם השלמה של הפצועים ומחזקים את ידי כוחות הביטחון, הרבש"צים והחוואים החלוצים שעומדים בחזית ושומרים בגופם על אזרחי ישראל מדי יום".