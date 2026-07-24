אבל במגדל העמק: רבה הראשי הספרדי של העיר בעשרות השנים האחרונות, הרב אברהם מנחם, הלך לעולמו והוא מותיר אחריו מורשת ענפה של פעילות ציבורית וחינוכית.

הרב מנחם נולד במרוקו ועלה לישראל כנער כבן 15. הוא הגיע למגדל העמק בימיה הראשונים של העיירה, והיה מעורב מאז בפעילות ציבורית וחינוכית למען התושבים והעולים החדשים.

במשך כחמישה עשורים כיהן כרב העיר הספרדי, ולצד רבה האשכנזי של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן, הוביל את הקמתם של מוסדות דת, תרבות וחינוך. בין היתר ייסד את רשת המוסדות "נר הצפון", כולל תלמודי תורה, גני ילדים, ישיבה ובית הכנסת "אור העמק".

הרב יצחק דוד גרוסמן, ספד לו בחום וקשר בין עיתוי הפטירה למנהגי האבלות של תשעה באב: "קראנו במגילת איכה את פסוקי השכול: 'על אלה אני בוכיה... כי רחק ממני מנחם משיב נפשי'. אנחנו בוכים וממתאבלים על אובדן נפש יקרה, רב שעמד על משמר הכשרות והטהרה מזה כיובל שנים במסירות, ידיד ורע נאמן שנלקח לבית עולמו".

הרב גרוסמן הוסיף והעל הניר את תרומתו הציבורית: "כשמו כן היה - אברהם, מידת החסד והרחמים, שקירב לבבות ועוד לפני כיובל שנים עמד כצור איתן לימין מפעלות ומוסדות 'מגדל אור'. ומנחם - הייתה בו מידת הנחמה והחיזוק לעודד אחרים ולהיות להם למחסה, כרב וכאב לתלמידיו הרבים. תרומתו הכבירה ועמידתו האיתנה למען תושבי מגדל העמק ילוו אותו".

הרב מנחם נזכר בקרב התושבים כאיש ציבור נגיש וצנוע, שהקפיד להעביר שיעורים יומיים והיה מוכר במעורבותו בחיי הקהילה המקומית. הוא הותיר אחריו דור המשך העוסק בחינוך ובפעילות ציבורית.

מסע ההלוויה יצא מבית המדרש ומוסדות "נר הצפון" במגדל העמק לעבר בית העלמין העירוני, שם הובא למנוחות.