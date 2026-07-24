ראש העיר לונדון סאדיק קאן התייחס בריאיון לערוץ 4 לאפשרות שבריטניה תאכוף את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

קאן אמר כי "מי שנאשם ברצח עם חייב לעמוד לדין", והוסיף כי אם נתניהו יגיע ללונדון יפעל מול ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם כדי "לאכוף את החוק". לדבריו, "אנשים שמבצעים רצח עם לא רצויים בלונדון".

Mayor of London on Netanyahu: 'People who commit genocide are not welcome in London'

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הודה השבוע כי לעיריית ניו יורק אין סמכות לאכוף את צו המעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר בשבוע שעבר כי הוא בוחן אפשרות לעצור את נתניהו אם יגיע לניו יורק בספטמבר לצורך השתתפות בעצרת האו"ם.

"הממשל שלי בחן כל מסלול אפשרי במסגרת החוק, ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכוף את צו המעצר הזה", אמר בסרטון שפרסם בעמוד שלו ברשת X.

במהלך הסרטון כינה ממדאני את נתניהו "פושע מלחמה, אדריכל של רצח עם מחריד נגד העם הפלסטיני".

"הוא אחראי להרעבת אינספור בני אדם ולמותם של מאות עובדי סיוע ועיתונאים. כל זאת בזמן שאנחנו, כאמריקאים, מממנים את הפצצות שגורמות להרג", השתלח ממדאני.