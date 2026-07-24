ראש ישיבת ניר הרב נעם ולדמן, ששני בניו השתתפו בטיול שבו אירע הבוקר (שישי) הפיגוע סמוך לחוות גלעד, מתח ביקורת חריפה בשיחה עם ערוץ 7 על התנהלות כוחות הביטחון ועל המדיניות הביטחונית ביהודה ושומרון.

"בזעזוע עמוק על הרצח והפגיעה ביהודים על ידי האויב הערבי, חשוב להדגיש: הפיגוע הזה לא קרה סתם. הוא קרה כתוצאה ממדיניות שגויה", אמר הרב.

הרב ולדמן סיפר כי דבריו מבוססים על עדות ממקור ראשון של שני בניו, שנכחו במקום בזמן האירוע. לדבריו, "מעדות ראשונה של שני בניי, שהיו בפיגוע, עשרות ערבים הקיפו אותם מכל עבר והתחילו לתקוף אותם באבנים ובאלות. אנשי כוחות הביטחון שאבטחו את הטיול לא הגיבו ולא ביצעו שום ירי. גם כשהדבר הפך למסוכן ואנשים התחילו לחטוף מכות, עדיין לא ירו".

בהמשך טען כי גם כאשר אחד התוקפים ניסה לחטוף את נשקו של הרבש"ץ, התגובה התעכבה: "גם כאשר ראו מחבל מנסה לחטוף נשק מהרבש"ץ, עדיין אף אחד לא העז לנסות לפגוע באויב. רק לאחר שנחטף הנשק ובוצע ירי, ולאחר מכן כשהרבש"ץ הגיב בירי על המחבל שחטף, החלו גם שאר החיילים לירות".

לדבריו, האירוע משקף בעיה רחבה יותר בתפיסת הביטחון. הוא טען כי ההבחנה בין מחבלים לבין יתר האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון היא שגויה, והוסיף כי האווירה הציבורית כלפי נערי הגבעות ואנשי החוות יוצרת, לדבריו, בלבול גם בקרב החיילים בשטח. "כל הערבים החיים ביהודה ושומרון רוצים להרוג אותנו, ובהתאם צריך להיות היחס אליהם", אמר.

עוד אמר כי מדובר בתופעה רחבה יותר שאינה מתמצה באירוע הנוכחי: "את הדבר אנחנו רואים לא רק בפיגוע הזה, אלא בעשרות תקיפות שקורות בחודשים האחרונים מול אנשי חוות וגבעות, שלא זוכות לתגובה החלטית ותקיפה באירוע עצמו. רק בנס לא הכול נגמר בהרוגים, אלא בפציעות".

הרב ולדמן הטיל את האחריות על המדינה ועל מערכת הביטחון: "כאשר הנוער הנפלא שלנו, שמיישב את הארץ במסירות נפש, חש חוסר ביטחון מול האויב הערבי, לצערנו הוא פועל בצורה אסורה. אבל האחריות היא של המדינה ושל הצבא לתת מענה אמיתי ונכון, כדי שירגישו ביטחון בכל מקום ביהודה ושומרון".

בסיום קרא הרב ולדמן לשינוי מיידי במדיניות הביטחונית: "שר הביטחון והפיקוד הצבאי חייבים לשנות מיידית את התפיסה: לא להסתפק במעצר של שניים-שלושה פורעים ערבים, אלא בענישה כללית לכל הכפר, שכולו מלא באויב ובשונאי ישראל שרק מחכים לרגע שבו יוכלו לפגוע בנו. לתפוס עוד מחבל בג'נין, בשכם או בחברון מחליש את ארגוני הטרור, אבל לא מייצר הרתעה מול ההמון הערבי האויב שרוצה להשמידנו. וכמובן, נדרש שינוי ברור של הוראות הפתיחה באש נגד כל מחבל ערבי שמנסה לתקוף יהודים באלה או באבנים. יהודים צריכים ירי חי על מנת למנוע תקיפות של יהודים".