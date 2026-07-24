המסר של סמוטריץ' לפני הקבינט ללא קרדיט

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', התייחס היום (שישי), לפני כניסתו לדיון הקבינט המדיני-ביטחוני, להסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון בעקבות הפיגועים האחרונים.

לדבריו, "האויב מרים ראש בתקופה האחרונה ביהודה ושומרון ונדרשת כאן פעולה חדה, נחושה וחד-משמעית של הצבא כאן ועכשיו".

סמוטריץ' התייחס לכפרים תל ועיראק בורין, הסמוכים לחוות גלעד ולזירת הפיגוע שבו נרצח הבוקר בניהו מלט הי"ד, וכן לכפר בית פוריק, הסמוך לחוות אברהם, שם נדקר אתמול איתמר כהן.

לדבריו, "אלה כפרים של מחבלים שמהם יוצא טרור שוב ושוב ושוב, והם צריכים להיראות בדיוק כמו מחנות הפליטים בשכם ובטול כרם".

השר קרא לפנות את האוכלוסייה מהכפרים "לשם הגנתה", ולבצע, לדבריו, ניקוי של תשתיות הטרור והמחבלים כדי להשיב את ההרתעה והביטחון באזור. עוד אמר כי על צה"ל לבצע חישופים ולהקים מרחבי הגנה סביב היישובים, הכבישים והחוות, במטרה להחזיר את תחושת הביטחון לתושבי האזור.

בנוסף הודיע סמוטריץ' כי בכוונתו לדרוש מראש הממשלה לאשר הקמת יישוב במוצב סלע, סמוך למקום שבו אירע פיגוע הירי הקטלני הבוקר. לדבריו, לשם כך יש להעביר את המרחב משטח B לשטח C, "לקחת עליו אחריות ולאפשר להקים בו יישוב".

לדברי השר, "זו התשובה הציונית ההולמת שלנו למחבלים ולטרור, ולרצון לפגוע באחיזה שלנו במרחבי ארצנו".