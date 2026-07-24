תיעוד דרמטי שפורסם בצהריים (שישי) חושף את רגעי האימה שהובילו לפיגוע הירי הקטלני סמוך לכפר תל שבשומרון, שבו נרצח בניהו מלט הי"ד.

הסרטון מתעד את התקיפה האלימה של קבוצת מטיילים יהודים, את המאבק שהתפתח בזירה ואת הרגע שבו נחטף נשקו של רבש"ץ חוות גלעד.

בתחילת התיעוד נראים המטיילים עומדים בפאתי הכפר הפלסטיני שאליו הגיעו. בתוך זמן קצר יוצאים לעברם עשרות פלסטינים, המתנפלים על הקבוצה ומקיפים אותה, בעוד הכוח המצומצם שבמקום מנסה לבלום את ההסתערות ולהרחיק את התוקפים.

במרכז התיעוד נראים רבש"ץ חוות גלעד ומפקד הפלוגה הגזרתי כשהם פועלים להדוף את ההמון ולהגן על המטיילים. גם בניהו מלט הי"ד, שהיה במקום, מצטרף למאמץ לסייע ולהרחיק את התוקפים מהכוח ומהאזרחים.

בהמשך מתפתחת התקהלות אלימה סביב רבש"ץ חוות גלעד. על פי התיעוד, מספר מחבלים מצליחים לחטוף את נשקו, ואחד מהם מבצע ירי באמצעותו. הירי מוביל לפיגוע שבו נרצח בניהו מלט הי"ד. שלושה ישראלים נוספים נפצעו, בהם שניים שנפצעו באורח אנוש וקשה.

זמן קצר לאחר הירי חתרו כוחות צה"ל למגע עם המחבל, חיסלו אותו והשיבו את הנשק שנחטף. בעקבות האירוע נפתח מצוד אחר מעורבים נוספים, והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה על תגבור רחב של כוחות במרחב, בעוד צה"ל ממשיך בפעילות לסיכול טרור ברחבי השומרון.