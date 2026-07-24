הלווייתו של בניהו מלט הי"ד, שנרצח הבוקר (שישי) בפיגוע הירי סמוך לחוות גלעד, תתקיים היום בשעה 15:30 בבית העלמין בחוות גלעד.

מלט יובא למנוחות לצד הרב רזיאל שבח הי"ד, שנרצח בפיגוע ירי סמוך ליישוב לפני כשמונה שנים.

מלט נרצח במהלך תקיפה של קבוצת מטיילים יהודים סמוך לכפר תל שבשומרון. במהלך האירוע התנפלו עשרות פלסטינים על המטיילים, ובמהלך המאבק נחטף נשקו של רבש"ץ חוות גלעד. מחבל השתמש בנשק שנחטף וביצע ירי לעבר הישראלים.

מלט הי"ד, שהיה במקום, פעל יחד עם רבש"ץ חוות גלעד ומפקד הפלוגה הגזרתי בניסיון להגן על המטיילים ולהדוף את התוקפים.

בפיגוע נרצח מלט ושלושה ישראלים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות, בהם אחד באורח אנוש. זמן קצר לאחר מכן חיסלו כוחות צה"ל את המחבל והשיבו את הנשק שנחטף.

איתי זר, ממקימי חוות גלעד, התקשה לעצור את דמעותיו בזירת הפיגוע. הוא תיאר את מלט כ"חבר יקר", איש צוות הכוננות, אב למשפחה ו"אדם משכמו ומעלה", וקרא לשינוי המדיניות הביטחונית ולהמשך חיזוק ההתיישבות באזור בעקבות הרצח.