הרב הראשי לשב"ס, תת-גונדר הרב אייל סלמן, אירח את ראש מטה הרבנות הצבאית, אל"ם הרב שהם עורקבי, למפגש מקצועי שעסק בהיערכות לחירום, טיפול בחללים וחיזוק שיתוף הפעולה בין שני הגופים. בהמשך סיירו השניים בבתי הסוהר מעשיהו וניצן ונחשפו לפעילות חטיבת הרבנות של שב"ס.

ביקור הרבנים צילום: דוברות שירות בתי הסוהר

הפרשן החרדי ישראל כהן השתתף בליל תשעה באב במעגלי השיח לזכרה של שירה בנקי בכיכר ציון בירושלים, לצד עידן עמדי, חילי טרופר, הרבנית הדסה פרומן ואישי ציבור נוספים.

כהן במעגל שיח צילום: ללא קרדיט

ח"כ צבי סוכות הגיע לתפילה במדרגה השביעית בחברון, לקראת הפריימריז בציונות הדתית.

סוכות בתפילה צילום: ללא קרדיט

פרויקטור הצפון אביעד פרידמן הגיע לישיבת ההסדר קריית שמונה יחד עם עוזרו נעם קוסלובסקי, דימי אפרצב ורם שמואלי. הרב אריאל ברקאי הציג בפניהם את התפתחות הישיבה ואת תרומתה לעיר ולאזור.

אביעד פרידמן בסיור צילום: ללא קרדיט

השרה אורית סטרוק נפרדה מהרב יצחק פייגלין, רב הגרעין התורני ור"מ בישיבת ההסדר בנהריה במשך כ-25 שנה, לרגל מעברו להתגורר באריאל.

השרה סטרוק מברכת את הרב פייגלין צילום: באדיבות המצלם

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך, נפגשה ברמלה עם ראש ישיבת ההסדר הרב אריה הנדלר, הרב יהודה שרעבי והרב וקסמן.

סון הר מלך בפגישה צילום: ללא קרדיט

ראש ישיבת עטרת ירושלים, הרב אבישי צרויה, הודיע על חזרת הישיבה למבנה ההיסטורי שלה לאחר כ-90 שנה, בעקבות זכיית הקדש תורת חיים הכללית במאבק המשפטי על הבניין.

הרב צרויה קובע מזוזה צילום: באדיבות הישיבה

כ-40 משפחות צעירות, בוגרי ישיבת ההסדר נוף הגליל, השתתפו במפגש קבלת פנים בעיר. בין המשתתפים היה גם התושב הצעיר ביותר בקבוצה, ארז וייס, בן שבוע.

40 המשפחות החדשות צילום: באדיבות המצלם

נשיא ישיבת הר המור, הרב צבי טאו, כינס עשרות רבני ערים, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות לכנס היערכות לקראת מערכת הבחירות, שבו הוצגה היערכות מפלגת נעם לקמפיין.