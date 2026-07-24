הרב הראשי לשב"ס, תת-גונדר הרב אייל סלמן, אירח את ראש מטה הרבנות הצבאית, אל"ם הרב שהם עורקבי, למפגש מקצועי שעסק בהיערכות לחירום, טיפול בחללים וחיזוק שיתוף הפעולה בין שני הגופים. בהמשך סיירו השניים בבתי הסוהר מעשיהו וניצן ונחשפו לפעילות חטיבת הרבנות של שב"ס.
הפרשן החרדי ישראל כהן השתתף בליל תשעה באב במעגלי השיח לזכרה של שירה בנקי בכיכר ציון בירושלים, לצד עידן עמדי, חילי טרופר, הרבנית הדסה פרומן ואישי ציבור נוספים.
ח"כ צבי סוכות הגיע לתפילה במדרגה השביעית בחברון, לקראת הפריימריז בציונות הדתית.
פרויקטור הצפון אביעד פרידמן הגיע לישיבת ההסדר קריית שמונה יחד עם עוזרו נעם קוסלובסקי, דימי אפרצב ורם שמואלי. הרב אריאל ברקאי הציג בפניהם את התפתחות הישיבה ואת תרומתה לעיר ולאזור.
השרה אורית סטרוק נפרדה מהרב יצחק פייגלין, רב הגרעין התורני ור"מ בישיבת ההסדר בנהריה במשך כ-25 שנה, לרגל מעברו להתגורר באריאל.
סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך, נפגשה ברמלה עם ראש ישיבת ההסדר הרב אריה הנדלר, הרב יהודה שרעבי והרב וקסמן.
ראש ישיבת עטרת ירושלים, הרב אבישי צרויה, הודיע על חזרת הישיבה למבנה ההיסטורי שלה לאחר כ-90 שנה, בעקבות זכיית הקדש תורת חיים הכללית במאבק המשפטי על הבניין.
כ-40 משפחות צעירות, בוגרי ישיבת ההסדר נוף הגליל, השתתפו במפגש קבלת פנים בעיר. בין המשתתפים היה גם התושב הצעיר ביותר בקבוצה, ארז וייס, בן שבוע.
נשיא ישיבת הר המור, הרב צבי טאו, כינס עשרות רבני ערים, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות לכנס היערכות לקראת מערכת הבחירות, שבו הוצגה היערכות מפלגת נעם לקמפיין.