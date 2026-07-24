טל ינון דרדיק, העצור בעקבות צו מנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, הגיש בקשה דחופה לאלוף לצאת ממעצרו ולהשתתף בהלוויית חברו הטוב, בניהו מלט הי"ד.

את הפנייה העביר דרדיק, החשוד בעבירות חמורות, מתאו במגרש הרוסים באמצעות עורכי דין מארגון חוננו. במכתב שכתב בכתב ידו נאמר, "מבקש בדחיפות המירבית לאפשר לי לצאת להשתתף בהלוויתו של חברי ואחי היקר גיבור ישראל בניהו מלט הי"ד... על החתום טל ינון דרדיק".

במהלך השבוע האחרון ניסו ראשי מערכת הביטחון בישראל לסייע לו ולהציע לו חלופות למעצר במגרש הרוסים אך הוא סירב לכולן.