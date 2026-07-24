ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הנחו (שישי) את צה"ל על שורת צעדים בעקבות פיגועי הטרור ביממה האחרונה.

ההנחיות ניתנו לאחר התייעצות עם חברי הקבינט המצומצם וראשי מערכת הביטחון.

בין הצעדים שעליהם הנחו השניים נמצאים הריסת בית המחבל מהפיגוע הבוקר סמוך לכפר תל ופעולה עוצמתית בכפרים המהווים מוקדי טרור. לפי ההודעה, הפעילות תכלול בין היתר איסוף נשק ושלילת אישורי עבודה.

בנוסף הנחו ראש הממשלה ושר הביטחון על תגבור כוחות ברחבי יהודה ושומרון, הפרדת צירי תנועה והצבת מחסומים. עוד הוחלט על האצת הסדרת החוות והקמת חוות חדשות.

נתניהו וכ"ץ מסרו את תנחומיהם למשפחת מלט, שבנם בניהו נרצח הבוקר בפיגוע, ושלחו איחולי רפואה שלמה לפצועים. השניים גם חיזקו את כוחות הביטחון והמתיישבים בעמידתם מול הטרור.

ראש הממשלה ושר הביטחון הדגישו כי יש לאפשר לכוחות הביטחון לפעול בחופשיות ובמלוא העוצמה נגד הטרור. לדבריהם, יש להימנע מכל פעולה שעלולה לפגוע בפעילות הכוחות או להסיט אותם ממשימתם המרכזית - הגנה על אזרחי ישראל והכרעת הטרור.