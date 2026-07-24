רס"ר (במיל') בניהו מלט ז"ל ורס"ן יובל עזרא הם ההרוגים בפיגוע הירי שאירע הבוקר (שישי) בסמוך לחוות גלעד שבשומרון, שני פצועים נוספים פונו מהזירה.

הפיגוע התרחש בפאתי הכפר תל במהלך טיול רגלי של קבוצת ישראלים. המחבל שביצע את הפיגוע, לאחר שגנב את הנשק של אחד מאנשי כוחות הביטחון שהיו באזור - חוסל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר "רעייתי ואני משתתפים בצערן הכבד של משפחותיהם של הלוחם רס"ן יובל עזרא ז"ל, מפקד סוללה בחיל התותחנים, ושל רס"ר (במיל') בניהו מלט ז"ל, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, שנפלו בפיגוע הרצחני הבוקר בשומרון.

יחד עם כל אזרחי ישראל, אנו שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחות היקרות ומאחלים החלמה שלמה לפצועינו.

יובל ובניהו פעלו בגבורה וחתרו למגע מול המחבלים הנפשעים כדי להגן על אזרחינו. אומץ ליבם והקרבתם יהיו חקוקים בליבנו לעד.

אני מחזק את לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון שפועלים סביב השעון בנחישות ובעוצמה נגד הטרור. יהי זכרם ברוך".

בתוך כך צה"ל ימשיך הלילה בביצוע פעילויות סיכול ממוקדות במרחב יחד. בנוסף, הוחלט על עוצר יציאות ברחבי הגזרה

נתניהו כינס את שר הביטחון והרמטכ"ל "לדיון בדרכי התגובה לפיגוע". הוא הוסיף: "נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו".

הרמטכ"ל קיים הערכת מצב יחד עם מפקד פיקוד המרכז וראש אמ"ץ במסגרתה הוא הורה על תגבור רחב של כוחות ותפיסת כלל המחבלים שהיו מעורבים באירוע.