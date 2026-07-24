מרגש: אותר בחיים יובל קוגן בן ה-4, שנעדר יממה בחוף אשקלון

יובל קוגן בן ה-4 שנעדר מאז אתמול אותר אחר הצהריים (שישי) בתום כיממה של חיפושים.

יובל נעלם אתמול בצוהריים במהלך טיול עם משפחתו בחוף הצפוני של אשקלון. "הילד עמד פה מתחת לעץ, הסתכל עלינו", אמר אחד האנשים שאיתרו אותו.

יובל טייל אתמול עם אביו ושתי אחיותיו הגדולות. במהלך פיקניק שנערך בסביבות השעה 12:30 הוא נעלם בתוך סבך הצמחייה בדיונות הצפוניות של חופי העיר.

תיעודו האחרון של יובל לפני שנעלם עם אביו ואחיותיו נקלט במצלמות האבטחה בחוף הצפוני של אשקלון, שם כאמור נעלמו עקבותיו. אביו של יובל קוגן סיפר בזירת החיפושים על רגע ההיעלמות: "הוא היה מעבר לכתף שלי - ואז נעלם, צריך לחשוב על כיוונים נוספים".

מרגש: החיבוק של יובל כוגן עם אמו

מרגש: החיבוק של יובל כוגן בן ה-4 עם אמו

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב בשמחה "תודה ה' על הבשורה המשמחת - יובל נמצא בריא ושלם.

אני מבקש להודות מכל הלב לשוטרי משטרת ישראל, ללוחמי מג"ב, לכבאות והצלה, לחיילי צה"ל, לכיתות הכוננות, ליחידות החילוץ, לשב"ס, למתנדבים הרבים ולכל מי שפעל במסירות, בנחישות וללא הפסקה עד לאיתורו של יובל.

ראיתי היום מקרוב את הדאגה, את ההתגייסות האדירה ואת המחויבות של כלל הכוחות, ואין גאה ממני לעמוד בראש מערכת שפועלת כך למען אזרחי ישראל. מחבק את יובל ואת בני משפחתו, ומתפלל שמעכשיו יידעו רק ימים של שקט, בריאות ושמחות. תודה לבורא עולם על הנס הגדול".

מפקד מחוז דרום במשטרה, ניצב חיים בובליל, מסר פרטים נוספים על העדרותו של יובל קוגן בן הארבע. הוא אמר כי "הילד הלך לכיוון שחשב שבו נמצא ביתו. במהלך הלילה הוא נרדם, ובבוקר התעורר. מדובר בילד חכם שנשאר במקום מוצל, וזה ככל הנראה מה שהציל אותו. כששמע את הסוסים מתקרבים, יצא לעברם וקרא להם, וכך אותר". מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הוסיף "הילד ישן לא רע, אנחנו לא ישנו".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם נועם שמחי, המתנדב שאיתר את יובל. בשיחתם, אמר הנשיא לנועם: “התרגשנו כולנו מהבשורה המשמחת. ‘כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו’, והיום זכית להיות שליח למצווה הגדולה הזאת. אני מבקש להודות לך, ולצדך לכל אלפי המתנדבים, אנשי כוחות הביטחון, ההצלה והאזרחים שהתייצבו מיד לחפש. עם ישראל הוכיח שוב את עוצמת הערבות ההדדית שלו ואת הנכונות להתגייס בשעת מבחן".

נועם שמחי סיפר לנשיא כי יצא לחיפושים הבוקר, וכי לאחר שעות של חיפושים, דווקא כשהיו בדרכם חזרה ואיבדו את הדרך, הבחין בילד יושב מתחת לעץ. הוא הדגיש כי ראה בזכות שנפלה בחלקו שליחות גדולה ואמר: “כשמישהו מעם ישראל נמצא בצרה אנחנו מתייצבים ראשונים. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות ועל הנס הגדול שהילד נמצא בריא ושלם".

עוד הוסיף הנשיא: "מאות אזרחיות ואזרחים, לצד אנשי משטרה, שב"כ, מד"א, כיבוי והצלה, מתנדבים וכוחות הביטחון, עצרו את שגרת חייהם ופעלו יחד, במסירות ובנחישות, כדי למצוא ילד אחד.

זהו כוחה של החברה הישראלית. ברגעי מבחן אנו מתייצבים זה למען זה, מתוך אחריות, אכפתיות וערבות הדדית. תודה לכל מי שלקח חלק במאמץ המשותף. היום כולנו נושמים לרווחה יחד עם יובל ומשפחתו".

הנשיא סיכם כי הסיום המשמח של האירוע הוא רגע של הודיה והקלה עבור המשפחה ועבור עם ישראל כולו, והביע הערכה עמוקה לכל מי שלקח חלק במאמץ שהסתיים בהצלת חייו של הילד.