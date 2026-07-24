המפלגה הקומוניסטית ומפלגת "החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון" (חד"ש) פרסמו הודעת גינוי משותפת למה שכינו "הפריצה הפשיסטית למסגד אל-אקצא" במהלך יום תשעה באב.

בהודעה שפורסמה בערבית צוין כי "הפריצה לרחבות מסגד אל-אקצא" בוצעה על ידי "קבוצות קיצוניות של מתנחלים" בהנהגת "השר הפשיסט" איתמר בן גביר וחבר הכנסת עמית הלוי ממפלגת הליכוד.

חד"ש והמפלגה הקומוניסטית טענו כי אין מדובר באירוע בודד, אלא בהמשך למדיניות שיטתית של "ממשלת הימין ההתנחלותית בהנהגת נתניהו", החותרת לאפשר גם ליהודים לעשות שימוש במתחם הר הבית בהתאם לחלוקת השימוש במקום עם מוסלמים על פי מפתח של זמן ומקום.

ההודעה המשותפת הדגישה כי המקום הוא "אדמת הקדש של מוסלמים בלבד, וסמל של הריבונות הלאומית הפלסטינית בירושלים המזרחית".

את ביקור היהודים בהר הבית בתשעה באב תיארה ההודעה המשותפת כ"חלק בלתי נפרד של התוקפנות הכוללת והמתמשכת נגד העם הפלסטיני בעזה, בגדה ובירושלים, הכוללת הרג, גירוש, הרעבה ושחרור יד כנופיות המתנחלים, והיא עשויה להביא למלחמת דת מסוכנת".

חד"ש והמפלגה הקומוניסטית ציינו את חשיבות הפעילות להפלת "ממשלת הימין הפשיסטית ולבלום את ההתנחלות והעליונות הגזעית".