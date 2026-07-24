מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, קיים הבוקר (ו') שיח עם ראשי ההתיישבות בעקבות הפיגוע בסמוך לכפר תל שבחטיבת שומרון. במהלך השיחה התייחס להיערכות הכוחות בעקבות האירועים האחרונים ולפעילות המתוכננת בגזרת פיקוד המרכז.

בלוט אמר, "אנחנו אחרי בוקר קשה. ביקרתי את משפחת מלט בחוות גלעד, ואני מוסר תנחומים גם למשפחת עזרא".

מפקד הפיקוד התייחס לאירועים האחרונים ואמר, "אנחנו אחרי ימים מתוחים, עם שריפה של 30 בתים, גם אם אירעה כתוצאה מרשלנות, ואתמול הצתה בבית פוריק ואירוע דקירה, ולאחריו פיגוע דקירה נוסף". לדבריו, "במהלך האירוע חוסלו במקום ארבעה מחבלים, בהם המחבל שביצע את הירי. הנשק שנחטף נמצא גם הוא בידי צה"ל".

בלוט הוסיף כי נותרו מעצרים נוספים לביצוע וכי קיים חשש מהסלמה, "לאחר האירועים האחרונים, ובפרט אירועי הבוקר, יש חשש להסלמה בכל יהודה ושומרון, ואנחנו מבצעים פעולות התקפיות כדי למנוע את התלקחות השטח ומשתמשים בכל האמצעים העומדים לרשותנו". הוא ציין כי שוחח מוקדם יותר עם כל מפקדי החטיבות וכי הכוחות נערכים גם לאפשרות של פיגועי חקיינות.

בהמשך הודיע מפקד פיקוד המרכז על היערכות לפעילות נרחבת, "כוחות אוגדת איו"ש נערכים לצאת לפעילות סיכולים משמעותית ופועלים למעצר כל המחבלים המעורבים בפיגוע. לצורך כך גם הקפצנו לכאן יחידות".

בלוט הוסיף, "יש עבודה רבה לפנינו. אנחנו יוצאים למבצע נרחב בגזרת פיקוד המרכז, נפעל בכל דרך לבלום את ההסלמה ולהחזיר לכאן את השקט. ביטחון התושבים הוא נר לרגלינו".

מפקד פיקוד המרכז התייחס גם לאופן פעילות הכוחות בשטח. לדבריו, "הכוחות פועלים בנחישות, באגרסיביות מבצעית ובקור רוח כדי למנוע אירועים נוספים".