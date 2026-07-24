נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי נשיא סין שי ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין התחייבו בפניו שלא למכור נשק לרפובליקה האסלאמית של איראן. לדבריו, שי מסר את הדברים בפגישתם האחרונה בבייג'ינג שבסין.

טראמפ אמר כי הנשיא שי הבהיר לו, "בשום פנים ואופן לא יעניק או ימכור נשק לרפובליקה האסלאמית של איראן", והוסיף כי ההצהרה כללה גם חברות סיניות. טראמפ הוסיף, "בהתחשב ביחסים בינינו, אני מאמין למילתו, ובנוסף לכך, אני גם עושה עבורו טובות גדולות מאוד".

בהתייחסו לרוסיה אמר טראמפ כי למרות המלחמה באוקראינה, יחסיו עם פוטין נמשכים, כפי שהם נמשכים גם עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. לדבריו, פוטין אמר לו כי לא ימכור נשק לאיראן.

טראמפ הוסיף כי פוטין מבין שארה"ב אינה מוכרת נשק לאוקראינה אלא למדינות נאט"ו. לדבריו, "הן משלמות מחיר מלא, ולאחר מכן אין לי מושג כיצד הנשק הזה מחולק".

נשיא ארה"ב טען כי סין ורוסיה, שתי המדינות שלדבריו מוזכרות רבות בהקשר של איראן, אינן משתתפות במכירת נשק לטהרן. הוא הוסיף כי אם הן כן היו משתתפות בכך, "הדבר היה רע מאוד מבחינתן - ובוודאי שלא היה משרת את האינטרסים שלהן".