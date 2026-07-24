ראשי הרשויות במועצת יש"ע שלחו היום (שישי) מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, ובו הם דורשים לנקוט צעדים מיידיים בעקבות החרפת המצב הביטחוני ביהודה ושומרון, ובהם הרחבת השליטה הישראלית במרחבים הסמוכים ליישובים ולצירי התנועה והסרת המגבלות הנובעות מהסכמי אוסלו.

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“אנו מזהירים מפני אובדן הרתעה חמור. ההרתעה ששידרה מדינת ישראל בחזית יהודה ושומרון בשנה הראשונה למלחמה מתמוססת ומביאה תוצאות קשות… הסרת מגבלות הסכמי אוסלו הארורים חייבת להיות הצעד הראשון. ביטחון מדינת ישראל תלוי בכך."

עוד נכתב: “לא ייתכן כי מדינת ישראל תמשיך לקדש את הסכמי אוסלו ותהיה היחידה שמקבלת על עצמה לפעול לפי שטחי A ,B ו-C תחת מגבלות. אנו דורשים להרחיב את השטחים בשליטה ישראלית לכל הפחות במרחבים הקרובים ליישובים ולדרכי התנועה. יש לעשות זאת באופן מיידי כדי להציל חיי חיילים ואזרחים וכדי לחזק את ההרתעה".