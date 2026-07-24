ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא בשבוע הבא לוושינגטון, שם ייפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וישתתף בהלוויית הסנאטור לינדזי גרהאם. לשכת ראש הממשלה מסרה כי נתניהו הוזמן לביקור על ידי הנשיא האמריקני.

הפגישה עם טראמפ וטקס ההלוויה צפויים להתקיים ביום שלישי. בלשכת ראש הממשלה לא מסרו מתי ישוב נתניהו לישראל, וציינו כי הוא יטוס במטוס כנף ציון עם פמלייתו וללא הצטרפות עיתונאים.

הביקור המתוכנן מגיע בשעה שארה"ב ממשיכה לתקוף את איראן מדי לילה, וברקע הצהרת טראמפ כי הוא שוקל מתקפה "מסיבית וגדולה מאי פעם" נגד איראן. טראמפ אמר ל"אקסיוס", "אני קרוב לקבלת החלטה. אנחנו מוכנים לכך".

נשיא ארה"ב התייחס גם לאפשרות של מעורבות ישראלית ואמר כי ישראל "תצטרף תוך שתי דקות אם אבקש ממנה", אך הוסיף, "אנחנו לא צריכים אף אחד" לצורך פתיחת המתקפה. לדבריו, יהיו "השלכות" להצטרפות ישראל לתקיפות.

בישראל נשמרת כוננות שיא לקראת האפשרות של הסלמה מול איראן בסוף השבוע. נתניהו כינס היום את הקבינט המצומצם, וביום ראשון צפוי להתכנס גם הקבינט המורחב.