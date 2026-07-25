חבר הכנסת אחמד טיבי, יו"ר מפלגת תע"ל, מתאר את האירוע בכפר תל בשומרון ביום שישי, שבו נרצחו בניהו מלט ורס"ן יובל עזרא, כאירוע שהצדיק את זכות ההגנה העצמית של הפלסטינים.

בהודעה בפייסבוק אמר טיבי כי תושבי הכפר הפלסטיני אינם טרוריסטים, אלא אנשים המגינים על בתיהם ורכושם ומממשים את זכות ההגנה העצמית כאשר הם נתונים למתקפה, בדומה ל"חוק דרומי".

טיבי טען כי "טרור המתנחלים" אינו נחלתם של יחידים, אלא הפך לתופעה הולכת וגדלה הזוכה לגיבוי פוליטי מממשלת ישראל, אותה כינה "קיצונית".

בנוסף תקף טיבי את יאיר גולן, העומד בראש מפלגת "הדמוקרטים", ואת חברי הכנסת מטעם המפלגה, אשר אימצו לדבריו את גרסת המתנחלים ולא התייחסו ל"פלישה" לכפר הפלסטיני ולהרוגים בקרב התושבים המקומיים.

סאמי אבו שחאדה, יו"ר מפלגת בל"ד, תקף אף הוא את מפלגת "הדמוקרטים" על עמדתה בנוגע לאירועים בכפר תל, וציין כי היא חשפה את פניה האמיתיים כאשר חבריה גיבו ותמכו ב"פושעים" המתנחלים וקיבלו את גרסתם.

לדבריו, הציבור הערבי ער לגישה שאימצה מפלגת "הדמוקרטים", והוא לא יצביע לה בבחירות הקרובות לכנסת. חבר הכנסת איימן עודה ממפלגת חד"ש תיאר את אשר התרחש אמש בכפר "תל" כאירוע שבו "המתנחלים המחבלים יצאו לטיול רצח בגדה".

עמיתו למפלגה, חבר הכנסת עופר כסיף, אמר שאין מדובר בפיגוע של פלסטינים אלא בפיגוע של "מתנחבלים" נגד פלסטינים, וקרא לפרק את כל "ההתנחבלויות" ואת כל "קיני הטרור" (היהודי) ביהודה ובשומרון.

חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, אמר כי ההתנהגות של המתנחלים משקפת את מדיניות הממשלה, והפתרון הוא להחליף את ממשלת הימין בבחירות הקרובות לכנסת.