מת"ע תקדם 763 יחידות דיור, כמעט כולן ביישוב עלי שבמועצת בנימין, בהתאם למדיניות שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ'.

קידום התוכניות צפוי להגדיל את היישוב פי שלושה בשנים הקרובות ולאפשר קליטת אלפי תושבים חדשים.

בעלי יקודמו שתי תוכניות גדולות. בשכונת אלירז, שתקום לזכר אלירז פרץ, אושרו לפני כשנה 650 יחידות דיור ראשונות, וכעת יקודמו 267 יחידות נוספות, כך שבסך הכול מתוכננות בשכונה 917 יחידות דיור.

בשכונת היובל אושרו לפני כשנה 414 יחידות דיור ראשונות, וכעת יקודמו 406 יחידות נוספות בשכונה שתיקרא "מורדות היובל". בסך הכול מתוכננות בשכונה 820 יחידות דיור.

שכונת היובל מוכרת גם כ"שכונת הגיבורים", על רקע תושבים שהתגוררו בה ונפלו במערכות ישראל, ובהם רועי קליין, אלירז פרץ ועמישר בן דוד. לצד התוכניות בעלי, במועצת הר אדר תקודם תוכנית הכוללת 90 יחידות דיור, לאחר שלפי המידע שנמסר המועצה המתינה שנים לקידום תוכניות ובנייה חדשה.

סמוטריץ' אמר, "הרחבת היישוב עלי באלפי יחידות דיור חדשות תוך מספר שנים זו בשורה לאומית, התיישבותית וביטחונית אדירה. ובאופן אישי, הרחבת שכונת היובל, בה התגורר בן דודי הגיבור עמישר בן דוד הי"ד אשר נפל במלחמת התקומה, מרגשת ומחזקת".

עוד הוסיף סמוטריץ', "מול ממשלת אייזנקוט שתקדם פינוי יישובים - אנחנו מבצרים ומחזקים את ההתיישבות, ומנציחים את חללי המלחמה. נמשיך להוביל תנופת בנייה והסדרה רחבה כי זו הדרך לניצחון ולביטחון, וכי הארץ הזו שייכת לנו, ככה פשוט. אני רוצה להודות למנהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת התהליכים".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר, "כל פיגוע נועד לזרוע פחד, לערער את אחיזתנו בארץ ולעצור את תנופת ההתיישבות. יחד עם שותפינו בממשלה אנחנו פועלים בדיוק בכיוון ההפוך - בונים, מרחיבים ומוסיפים חיים".

גנץ הוסיף, "קידום מאות יחידות הדיור והרחבת היישוב עלי בבנימין הם תשובה ציונית, לאומית וביטחונית ניצחת לאויבינו. עלי, ששלחה מתוכה גיבורים שמסרו את נפשם על הגנת עם ישראל וארצו, ממשיכה לצמוח ולהתחזק".

לדבריו, "הרחבת היישוב תאפשר למשפחות רבות נוספות להצטרף אליו, תחזק את ההתיישבות בבנימין ותעמיק את אחיזתנו בארץ אבותינו". גנץ הודה לשר סמוטריץ' ולשותפים הפועלים עם המועצה לבנייה ולפיתוח בנימין, יהודה ושומרון.