"מצאנו את הילד!": השיחה המרגשת אחרי איתורו של יובל בן הארבע

המשטרה פרסמה את הקלטת שיחת הטלפון הראשונה בין נתנאל ביטון, שמצא את יובל כוגן בן הארבע אחרי שנעדר במשך יממה, למוקדנית המשטרה.

כוגן אותר אתמול אחרי שנעלם במהלך טיול עם אביו ואחיותיו בחוף באשקלון. החיפושים אחריו נמשכו כיממה, וגם שב"כ היה מעורב בהם.

נועם שמחי, שמצא את הילד הנעדר יחד עם ביטון, סיפר שהוא תעה בדרך לחוות הסוסים שלו וראה את יובל יושב מתחת לעץ.

לאחר שנמצא והתאחד עם משפחתו הועבר יובל לבדיקות בבית החולים אסף הרופא, ממנו שוחרר לאחר זמן קצר. שמחי סיפר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מצא את יובל מרחק של קילומטרים רבים מהמקום בו אבד. "אי אפשר להאמין", סיפר. על פי הערכות משטרה מדובר במרחק של כחמישה קילומטרים מהמקום שבו נעלם.