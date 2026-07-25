אין חדש. אחרי עונה מאכזבת שבסיומה נותרה ללא כרטיס לאירופה, מכבי חיפה פתחה הערב (מוצאי שבת) את עונת 2026/27 בדיוק באותו האופן אותו סיימה את העונה הקודמת - עם יכולת רעה ומאכזבת בסיומה גם הפסידה את משחק הדרבי החיפאי הראשון לעונה, במסגרת גביע הטוטו, דבר שלא קרה לה מזה 29 שנים.

על אף החיזוקים שביצעה, בשיאם החתימה בשבוע החולף את עומרי גלזר במקומו של ירמקוב שעזב את הקבוצה לאחר שנה אחת בלבד, הירוקים מחיפה נקלעו לפיגור גדול הערב מול השחורים של הפועל חיפה כשזו הובילה בבטחה עם 3:0.

הירוקים מחיפה אמנם עוד הצליחו לצמק את התוצאה עם שני שערים מהירים אך היה זה מעט מדי ומאוחר מדי עבורה ועבור אוהדיה ששוב ראו השפלה וביזיון משחקניהם על כר הדשא בדרבי החיפאי.

ברק בכר שפוטר מחיפה בעקבות תבוסה בדרבי החיפאי לפני שנה וחצי בתוצאה 5:1, מפסיד לה שוב. זה שוב יעלה במחיר פיטורים?

יתר תוצאות משחקי גביע הטוטו הערב:

מכבי נתניה - הפועל ירושלים 1:3, מכבי פתח פתח תקווה - הפועל פתח תקווה 1:0, עירוני טבריה - בני סכנין 1:2.