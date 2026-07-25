לשכת השר לביטחון לאומי אישרה כי במהלך השבת עודכן השר בן גביר מגורמי ביטחון כי נפל רחפן בסמוך לביתו, וכי נסיבות האירוע בבדיקה. הרחפן נלקח ע"י צה"ל ללא נפגעים.

"לשר ולמשפחתו שלום", נמסר. הכתב איתי בלומנטל דיווח כי לאחר תחקיר התברר שמדובר ברחפן של נער, שגר בשכונה של השר, ונפל לו ביום שישי. הנער זיהה את הרחפן שלו שהושב לו.

לאחרונה הודיעו המשטרה ושב"כ על מעצרו של מוחמד עוואד, תושב נצרת בן 29, בחשד שניסה להתגייס לחמאס ולקדם פגיעה בשר בן גביר.

בחקירתו נמצא כי עבד בחברת אבטחה בעפולה ופנה לחמאס כדי להתגייס ולקבל משאבים לטובת קידום פעילות טרור, וכן תכנן לבצע פגיעה בשר.

השר בן גביר מסר אז כי "זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי. אני מודה לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, מודיעין שירות בתי הסוהר, יחידת מגן ומעל הכול להשם יתברך - שמונעים מהמחבלים לפגוע בי ובמשפחתי".