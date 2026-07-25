"מצאנו את הילד!": השיחה המרגשת אחרי איתורו של יובל בן הארבע

במשך יותר מיממה איש לא ידע היכן נמצא יובל קוגן. מאות חיפשו אחריו, המשפחה המתינה לבשורה וברשת החלו להתפשט תיאוריות שונות בנוגע לנסיבות היעלמותו.

אלא שאחרי כ-27 שעות של חיפושים, יובל נמצא בחיים באזור חוף ניצנים - וכעת עדותו בפני חוקרת ילדים מספקת תמונה ברורה יותר של מה שהתרחש מהרגע שבו נעלם.

זמן קצר לאחר שאותר ביום שישי, שוחח יובל עם חוקרת ילדים. הוא תיאר בפניה בפירוט ובפתיחות את שעבר עליו מהרגע שבו התרחק מאביו ומאחיותיו ועד לרגע שבו נמצא. לפי המשטרה, במהלך השיחה לא עלה כל חשד לכך שהיה בחברת אדם נוסף, ולא נמצאה אינדיקציה למעשה פלילי.

ככל שנקפו השעות והחיפושים אחר יובל נמשכו, החלו להתפשט ברשת שמועות שקשרו את היעלמותו לעבודתו של אביו, דמיטרי, כעורך דין. בין היתר הועלו טענות חסרות ביסוס שלפיהן הילד "הועלם" בידי גורמים הקשורים למשפחות פשע, כביכול בעקבות תיק שבו מעורב אביו.

אלא שבמשטרה שוללים את האפשרות הזאת באופן חד-משמעי.

לפי הדברים שמסר יובל לחוקרת הילדים, הוא המשיך לצעוד מהאזור שבו שהו אביו ואחיותיו והלך והתרחק מהמקום. כאשר ירדה החשכה, הוא מצא מקום להסתתר בו.

במשטרה מדגישים כי במהלך התשאול הילד לא הפגין בלבול, הלם או היסוס, ולא ניסה להסתיר פרטים באופן שהיה עשוי לעורר חשד כי התרחש דבר נוסף שאותו אינו מספר.

"לו היה משהו חריג, היינו יודעים", אמר גורם במשטרה. "יש טענות שאולי 'תדרכו את הילד'. אין אפשרות כזאת. חוקרת הילדים הייתה מבחינה".

מפקד מחוז דרום במשטרה, ניצב חיים בובליל, סיפר כי כבר בבירור הראשוני שנערך עם יובל עלה שהילד פשוט ניסה למצוא את דרכו הביתה.

לדבריו, יובל הלך לכיוון שבו חשב שנמצא ביתו. בשלב מסוים, במהלך הלילה, הוא נרדם - ובבוקר התעורר.

"מדובר בילד חכם שנשאר במקום מוצל, וזה ככל הנראה מה שהציל אותו", סיפר בובליל. כאשר שמע יובל את הסוסים מתקרבים, הוא יצא לעברם וקרא לרוכבים - וכך הסתיימו שעות החיפושים הארוכות.

יובל אותר בשעות הצהריים באזור חוף ניצנים, כ-3.8 קילומטרים מחוף חופית באשקלון, המקום שבו נראה לאחרונה.

גם אחרי שהתקבלה הבשורה שיובל נמצא, אביו דמיטרי התקשה בתחילה להאמין.

"קיבלנו את הטלפון בזמן נסיעה, בניסיונות איתור באיזה בית נטוש. בהתחלה חשבתי שזו תמונת AI ולא האמנתי. אבל אז התקשרו ואמרו שזה אמיתי", סיפר.

ואז הגיע המפגש עם בנו - והרגע שבו יובל ביקש לומר לו משהו בסוד.

"הוא אמר לי 'אבא, למה לא אספת אותי?', ולא היה לי מה לומר - הוא צודק", סיפר האב. "אני שלחתי אותו לחקור מסביב, כנראה שהייתי צריך לאסוף אותו".

לדבריו, יובל סיפר כי במהלך הלילה שמע ככל הנראה פצצות תאורה, וכאשר התעייף נרדם מתחת לעץ. "הוא בסדר. ידעתי שהוא חזק, לא ידעתי כמה".

אמו של יובל, דינה, תיארה במשפט אחד את סיומן של שעות החרדה: "החזרתם לי את החיים שלי בחזרה. תודה רבה מכל הלב לכולכם, אני מעריכה מאוד".

מי שנתקל לבסוף בילד היה נעם שמחי, שרכב על סוס באזור. לדבריו, הוא טעה בדרכו לחוף ניצנים - ואז הבחין בדמות קטנה מתחת לעץ.

"אני קולט ילד עומד מתחת לעץ, מסתכל עלינו. יש ניסים בעולם", סיפר שמחי. "זה ילד שהרים את כל המדינה על הרגליים. כוחנו באחדותנו".

אחרי כ-27 שעות שבהן איש לא ידע מה עלה בגורלו, התמונה שמציגה המשטרה ברורה: יובל התרחק, ניסה למצוא את הדרך הביתה, העביר את הלילה לבדו ונשאר באזור מוצל.

השמועות על אדם נוסף שהיה מעורב בהיעלמותו נשללו, ובמשטרה מדגישים כי גם האפשרות שהילד תודרך לפני שמסר את גרסתו אינה מתיישבת עם ממצאי התשאול.