שריפה גדולה פרצה בליל שבת במתחם "רבינו הגדול" בעיר האדיטש שבאוקראינה, סמוך לציונו של מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי, המכונה "בעל התניא".

הלהבות התפשטו במבנה המרכזי וגרמו נזק כבד למקום שאליו מגיעים מדי שנה אלפי יהודים מרחבי העולם.

על פי המידע הראשוני, האש פרצה סמוך לחצות. בית הכנסת שבמתחם נשרף, ולצדו נפגעו גם המטבח ומתחם הכנסת האורחים. המבנה המרכזי נהרס כמעט לחלוטין והנזק נאמד במיליוני דולרים. למרות עוצמת השריפה, לא דווח על נפגעים.

הגורם לפרוץ האש עדיין אינו ברור. אחת האפשרויות שנבדקות היא כי קצר חשמלי הוביל לדליקה, אולם הרשויות בוחנות את כלל כיווני החקירה.

מתחם הקבר בהאדיטש נחשב לאתר התפילה השני בגודלו של יהודים באוקראינה.