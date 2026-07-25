תאונת דרכים קשה בצפת במוצאי השבת: נער כבן 15, חסיד חב"ד תושב העיר, נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב הרב לוי ביסטריצקי, בסמוך לשכונת חב"ד 'גבעת שושנה'.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה העניקו לנער טיפול רפואי מציל חיים בשטח, ופינו אותו במהירות כשהוא סובל מחבלת ראש מורכבת, מורדם ומונשם, להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים 'זיו' בעיר.

אליהו שילוח, חובש וראש סניף גליל באיחוד הצלה, יחד עם החובשים חיים בן שושן ומנחם מענדל, סיפרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות אוטובוס ורוכב אופניים חשמליים שנחבל קשות בראשו.

"בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי. מצבו בשלב זה מוגדר קשה".

בקהילה קוראים לציבור להעתיר בתפילות לרפואתו של הנער. שמו לתפילה: מנחם מענדל בן רעות מינה, בתוך שאר חולי ישראל.