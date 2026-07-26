תחקיר של העיתון הבריטי "טלגרף" חושף כי איראן מנצלת לכאורה את נתיבי הברחת המהגרים לאירופה כדי להחדיר לבריטניה אנשים הקשורים לגופי המודיעין שלה.

לפי הדיווח, חלק מהחשודים ניסו להגיע לבריטניה בסירות מהגרים דרך תעלת למאנש.

על פי התחקיר, הרשויות הבריטיות הצליחו ליירט אנשים החשודים בקשרים עם מנגנוני המודיעין של טהרן בעת שניסו להיכנס למדינה בסירות קטנות. לפי העיתון, חלקם חשודים בקשרים עם משרד המודיעין האיראני.

מבריחי בני אדם שפועלים באירופה סיפרו ל"טלגרף" כי המשטר האיראני מסייע לכאורה למהגרים השוהים באזור קאלה שבצרפת להגיע לבריטניה, בתמורה ל"טובה" שיבצעו עבור איראן לאחר שיתבססו במדינה.

עוד נטען בתחקיר כי גורמים במשמרות המהפכה שולטים בחלק מנתיבי ההברחה מהמזרח התיכון לאירופה. לפי הדיווח, "אנשים מהפכנים" הוחדרו ללונדון באמצעות רשתות הקשורות ליחידה 700, הזרוע הלוגיסטית של כוח קודס במשמרות המהפכה.

גורם איראני ששוחח עם העיתון טען כי לטהרן כבר יש אנשים בלונדון שממתינים להוראות. לדבריו, איראן טרם הורתה להם לפעול, אך היא מסוגלת להפוך את לונדון ל"לא בטוחה" אם תרצה בכך.

הגורם הוסיף כי מבחינת טהרן נתיבי ההברחה עשויים להיות שימושיים יותר מטילים, וטען כי איראן אינה זקוקה לטיל כדי לפגוע בלונדון.

עם זאת, גורמים ששוחחו עם ה"טלגרף" העריכו כי מספר האנשים המזוהים עם משמרות המהפכה שנכנסו לבריטניה בטיסות חוקיות ממדינות אירופה גדול ממספר החשודים שניסו להסתנן באמצעות סירות מהגרים.

הגורמים ציינו גם כי גיוס והפעלת אנשים שכבר מתגוררים בבריטניה ושימוש בארגוני פשיעה כשליחים עלולים להוות איום משמעותי יותר מהחדירה באמצעות סירות.

משרד הפנים הבריטי מסר בתגובה כי הביטחון הלאומי נמצא בראש סדר העדיפויות וכי המגיעים בסירות עוברים בדיקות ביטחוניות. לדברי המשרד, מי שמזוהה כאיום נעצר באופן מיידי, והרשויות פועלות להרחקתו מהמדינה בהקדם האפשרי.