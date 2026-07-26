חשד לפיגוע דריסה בלב ברלין: כמה בני אדם נפצעו הלילה (מוצאי שבת) לאחר שרכב מסחרי לבן דהר לתוך קהל באזור טירגארטן, בשעה שאלפים השתתפו באירועי ה-Christopher Street Day שנערכו בבירה הגרמנית.

עדי ראייה סיפרו לתקשורת הגרמנית כי הרכב נסע במהירות גבוהה לעבר האזור שבו שהו בני אדם. לפי B.Z., אחד הדיווחים מהזירה העריך כי הרכב נסע במהירות של לפחות 80 קמ"ש.

כוחות גדולים של משטרה, חובשים ורופאי חירום הוזעקו למקום והאזור נסגר. המשטרה אישרה כי כמה בני אדם נפצעו, אולם מספרם המדויק ומצבם טרם התבררו.

על פי הדיווחים, לאחר הפגיעה בקהל עזב הנהג את הרכב ונמלט מהמקום ברגל. המשטרה פתחה במצוד אחר החשוד ובסריקות נרחבות באזור.

בעקבות האירוע הופסקו אירועי ה-CSD. על המסכים באזור שער ברנדנבורג הופיעה הודעת פינוי, והמארגנים ביקשו מהמשתתפים לעזוב את המקום בשקט ובסדר ולהתרחק מאזור טירגארטן ועמוד הניצחון.

נסיבות האירוע נחקרות. על פי דיווחים המייחסים את הדברים למשטרה, נבדק חשד כי מדובר בפיגוע טרור, אולם נכון לשעה זו טרם פורסמה קביעה רשמית וסופית באשר למניע.