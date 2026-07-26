שורדי השבי גילו שיהפכו לסבא וסבתא: "השכנים כמעט הזמינו משטרה"

אחרי החושך הגדול, הגיע רגע של אור למשפחת סיגל.

שיר סיגל, בתם של שורדי השבי קית' ואביבה סיגל, שיתפה ברשתות החברתיות סרטון מרגש במיוחד שבו תיעדה את הרגע שבו בישרה להוריה כי הם עומדים להפוך לסבא וסבתא.

קית' ואביבה נחטפו מביתם בכפר עזה בטבח 7 באוקטובר והועברו לרצועת עזה. אביבה שוחררה לאחר 51 ימים במסגרת עסקת החטופים בנובמבר 2023, בעוד קית' נותר מאחור בשבי חמאס במשך תקופה ארוכה נוספת, עד ששוחרר בפברואר 2025. לאחר שחרורה סיפרה אביבה על תנאי השבי הקשים ועל המציאות הבלתי נתפסת שבה הוחזקו החטופים. שיר ובני המשפחה הפכו בתקופה הזו לחלק מהמאבק להשבתו הביתה.

"בימים הכי חשוכים ומפחידים שלי דמיינתי בדיוק את הרגע הזה", כתבה שיר בפוסט באינסטגרם. "לא יכולה להסביר לכם כמה חיכיתי לתת להם את המתנה הזאת".

בסרטון נראים קית' ואביבה מקבלים מבתם את הבשורה שהם עומדים להפוך לסבא וסבתא - בשורה שמקבלת משמעות אחרת אחרי חודשים שבהם עצם האפשרות לשוב ולהיות יחד כמשפחה לא הייתה מובנת מאליה.

"שמחה טהורה והודיה עצומה על הנס הזה", הוסיפה שיר בהתרגשות.