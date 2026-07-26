נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט, לפחות בשלב זה, להימנע מהסלמה משמעותית נוספת במערכה הצבאית נגד איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו שורה של סיכונים הנלווים להרחבת הלחימה. כך דווח ב"ניו יורק טיימס".

במוקד החששות עומד מלאי אמצעי ההגנה האווירית האמריקניים במזרח התיכון. לפי הדיווח, בוושינגטון חוששים כי מערכה רחבה נוספת מול טהרן תוביל לשחיקה מסוכנת במלאי מיירטי הפטריוט ובמערכות הגנה נוספות שמחזיק הפנטגון באזור.

שני גורמים המעורים בפרטי הדיונים מסרו לעיתון כי ההחלטה התגבשה בעקבות פגישה שקיים טראמפ ביום שישי עם יועציו הבכירים וחברים בכירים בקבינט. במהלך הדיונים נבחנה האפשרות להרחיב מחדש את הפעילות הצבאית, לצד המחיר שעלולה ארצות הברית לשלם אם איראן תגיב בגל תקיפות נוסף.

יו"ר המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, הזהיר בשיחות הסגורות כי לצבא האמריקני יש אמנם יכולת לחדש לחימה רחבת היקף נגד איראן, אך מהלך כזה עלול להביא להידלדלות מסוכנת של מלאי המיירטים העומד לרשות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, האחראי על הפעילות האמריקנית במזרח התיכון.

אלא שהחשש ממחסור במיירטים אינו השיקול היחיד. טראמפ ויועציו מודאגים גם מתרחיש שבו הסלמה נוספת תצית מערכה אזורית רחבה בהרבה. בין הסיכונים שנדונו נמצאת האפשרות לפגיעה בבעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ, החשופות לתגובה איראנית, לצד השלכות כלכליות עולמיות, זינוק נוסף במחירי האנרגיה והחרפת משבר הפליטים.

לפי ה"ניו יורק טיימס", טראמפ עדיין מתלבט כיצד לנהל את המערכה מול איראן, הנמשכת כבר קרוב לחמישה חודשים, ובמיוחד כיצד להביא לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. ההתלבטות מתרחשת בשעה שמחירי הדלק שוב מטפסים בעקבות חידוש הלחימה בשבועיים האחרונים.

גם בזירה המדינית לא נרשמה לפי הדיווח פריצת דרך. המאמצים הדיפלומטיים הגיעו למבוי סתום, ובוושינגטון מעריכים כי סבב התקיפות האמריקני האחרון לא הצליח להרתיע את איראן במידה שתביא לשינוי בהתנהלותה הצבאית.

שני הגורמים ששוחחו עם העיתון ציינו כי בקרב המעגל הקרוב לטראמפ יש מעטים בלבד, אם בכלל, הסבורים שהסלמה נוספת מול איראן היא הצעד הנכון בשלב הנוכחי. גורם אמריקני בכיר נוסף הטיל ספק גם באפשרות שהפעלת כוח צבאי נרחב יותר תצליח להשיג את היעד המדיני המרכזי - החזרת איראן לשולחן המשא ומתן.

לפי הדיווח, המשמעות בשלב זה אינה סיום המערכה או ויתור על האפשרות לפעולה נוספת, אלא החלטה להימנע לעת עתה מהרחבה דרמטית של הלחימה, בשעה שבבית הלבן שוקלים את המחיר הצבאי, האזורי והכלכלי שעלולה לגבות הסלמה נוספת.