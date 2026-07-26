רשויות הביטחון בצרפת עצרו שישה חשודים בחשד למעורבות במזימת טרור שנועדה לפגוע בבית כנסת במדינה.

המעצרים בוצעו במסגרת מבצע ממוקד של גורמי אכיפת החוק, כחלק מהמאמצים לסכל איומים נגד מוסדות יהודיים.

החשודים הועברו לחקירת שירותי הביטחון, הבוחנים את היקף המזימה, את הקשרים בין חברי החוליה ואת האפשרות שמעורבים נוספים היו שותפים לתכנון. הרשויות מסרו כי החקירה עדיין נמשכת.

ברקע המעצרים נמשכת הכוננות הגבוהה בצרפת בעקבות שורת אירועים ביטחוניים בתקופה האחרונה. בין היתר, ב-11 ביולי פונו כ-300 בני אדם מהעיירה סרסל, מצפון לפריז, לאחר שבסמוך לבית כנסת אותר רכב גנוב ובו אמצעי לחימה.

הרכב, שנמצא ללא נוסעים ברחוב אנרי-דונאן, הוביל לפינוי מרכזי פנאי ומסעדות באזור. בחיפוש שביצעו כוחות המשטרה בתא המטען נמצאו רובה ובו שבעה כדורים ואקדח טעון בעשרה כדורים נוספים.