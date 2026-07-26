משטרה במנצ'סטר צילום: iStock

גל של תקריות אנטישמיות במנצ'סטר שבבריטניה: משטרת מנצ'סטר, בשיתוף ארגון השמירה הקהילתי "השומרים", פתחו בחקירת אירוע חמור שבו הושחתו מספר כלי רכב בבעלות תושבים חרדים במהלך השבת. האירוע התרחש בסביבות השעה 03:00 לפנות בוקר בליל שבת. בבוקר גילו התושבים ברחובות לסטר ומידלטון כי לחלונות רכביהם נגרם הרס רב והם נופצו. בארגון "השומרים" פנו לציבור הרחב בבקשה למסור מידע או צילומי ממצלמות אבטחה פרטיות שיוכלו לסייע בלכידת החשודים, במקביל לדיווחים שנמסרו למשטרה המקומית. השחתת כלי הרכב מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר תקרית חמורה נוספת באזור: שלושה תושבים יהודים נפצעו באורח קל לאחר שנורו מאקדח אוויר מתוך מכונית חולפת בשכונה החרדית סאלפורד. הקורבנות, כולם בני אדם מבוגרים, סבלו מפציעות קלות ולא נזקקו לטיפול רפואי מורכב. משטרת מנצ'סטר, החוקרת את המקרה כתקיפה על רקע דתי ואנטישמי, עצרה שני חשודים במעורבות באירוע הירי. השניים נותרו במעצר לצורך המשך החקירה.