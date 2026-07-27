ד"ר חנה קטן בשיחה עם ספיר גזבר

הזמרת ספיר גזבר התארחה באולפן ערוץ 7 לשיחה עם ד"ר חנה קטן, וסיפרה על הבחירה לוותר על המסלול שהועידו לה הוריה - להקה צבאית ו"כוכב נולד" - לטובת דרך מוזיקלית שחיברה בין אמונה, יצירה וצניעות.

כבר בילדותה, סיפרה גזבר, הוריה השקיעו רבות בחינוך המוזיקלי והאמנותי שלה. היא זוכרת במיוחד את אמה נוסעת איתה וממתינה לה בשיעורי הפסנתר, אלא שבסביבות גיל 15 המוזיקה החלה לקבל מבחינתה משמעות נוספת, "דרך המוזיקה התחלתי להתחבר ולהגיע לעולם הרוח".

ההתקרבות שלה הייתה הדרגתית וכללה שאלות באמונה וקשר עם חברות דתיות, אבל אחד הצעדים הראשונים שעשתה היה דווקא חד למדי. גזבר חזרה הביתה, לקחה שק גדול והוציאה מהארון את הבגדים שלא התאימו עוד לבחירה שלה בצניעות. אמה, שחשבה שאולי מדובר בשיגעון חולף של גיל ההתבגרות, ביקשה ממנה לא לזרוק אותם - והשק נשמר מתחת למיטה עד שנמסר לבסוף.

אלא שהשינוי הרוחני פגש במהרה גם את החלום המקצועי. הוריה של גזבר ראו עבורה מסלול ברור בעולם המוזיקה: להקה צבאית ולאחר מכן "כוכב נולד", התוכנית שהייתה אז בשיאה. כשהחלה לסרב למסלול הזה, היא זוכרת את אביה אומר לה, "אלוהים נותן אגוזים למי שאין לו שיניים".

המשפט כאב לה, אבל התשובה שלה הייתה מיידית, "אבא, אתה תראה שאני אצליח. אתה תראה שאני אצליח". לדבריה, באותו שלב לא היה לה בסיס ממשי לביטחון הזה, והיא גם כמעט שלא הכירה זמרות דתיות שפעלו במסלול שאליו ביקשה להגיע.

ובכל זאת, מתוך רצון לכבד את הוריה, היא הסכימה לבקשה אחת: לגשת לאודישן של "כוכב נולד". היא הגיעה למבחן מול עמוס בן דוד ויואב צפיר, עברה את האודישן והייתה אמורה להתחיל בתוכנית - אבל דווקא אז ביקשה מהמפיקה שלא לספר לאביה שהתקבלה.

בסופו של דבר היא סיפרה לו, יחד עם החלטתה לוותר על ההשתתפות. שנה לאחר מכן התקשרו אליה שוב מהתוכנית, לאחר שזכרו את שמה, אך גם הפעם היא אמרה לא, "ידעתי שאני אחפש את הדרך. ידעתי שזה לא יהיה קל, שזה משהו שאני צריכה להתחיל ללכת אל הלא נודע, ליצור את המציאות הזאת".

הדרך הזו התחברה גם לחיי המשפחה שבנתה. גזבר סיפרה כי אמה לימדה אותה להתקדם צעד אחר צעד ולשלב בעדינות בין בניית המשפחה לבין הקריירה המוזיקלית - מסר שהיא מעבירה כיום גם לתלמידות שלה.

לתפיסתה, גם היחס לבמה דורש הכנה פנימית. היא הזהירה מהפער שבין הזוהר של עולם הבמה לבין מה שמגיע אחריו, והסבירה כי מבחינתה המטרה היא להגיע לבמה כדי לתת, "צריך ממש לעשות הכנה בשביל להגיע לעולם הבמה, וכדי להשפיע, ולא לרצות לקבל מהבמה".

לאורך השנים, סיפרה, היא גם חיכתה לראות שהוריה גאים בדרך שבחרה. באחת ההופעות הראשונות שלה הגיע אביה לצפות בה, אך כמה מהנשים בקהל הבחינו בו וביקשו ממנו לצאת. תשובתו הייתה פשוטה, "אני אבא שלה".

בחמש השנים האחרונות שימשה גזבר כראש מגמת המוזיקה ב"שירת הים", שם לדבריה לומדות עשרות בנות מוזיקה ויצירה יהודית. לאחר התקופה שבה עסקה בריכוז המגמה, היא מספרת שכיום היא מקדישה יותר מזמנה להופעות.

כעת היא מבקשת לקחת את הניסיון שצברה ולהפוך אותו לבית מקצועי לזמרות. היא מקימה את "שירת מרים", מסגרת המיועדת לדבריה לזמרות שרוצות לרכוש באופן ממוקד את המיומנויות הדרושות להן - מפיתוח קול ועמידה על במה ועד עבודה על התכנים שלהן.

המסגרת צפויה, לדבריה, להתחיל לפעול אחרי החגים, והיא רואה בה הזדמנות להיות מנטורית לדור חדש. השם "שירת מרים" אינו מקרי מבחינתה, "מרים היא ההשראה בשבילי", הסבירה, וקשרה בין היכולת של נשים להביא לעולם את הכישרון והשליחות הבוערים בהן לבין דמותה של מרים.

גזבר סיפרה גם כי בעוד שבועיים צפוי לה מופע משיריה בגולה בפתח תקווה, יחד עם נגניות ובהרכב להקה מלא, "שירה יהודית, שירה נשית, שירה עם נשמה".