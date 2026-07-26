כשמחפשים איפה לעשות תואר, ברור שהרמה האקדמית חשובה. אבל בינינו? מה שבאמת עושה את ההבדל זה המקום עצמו. האווירה, האנשים שיושבים לידך בספסל הלימודים, והתחושה שאתה נמצא בסביבה שמבינה את הערכים ואת אורח החיים שלך מהרגע הראשון.

זה בדיוק הסיפור של הקריה האקדמית אונו. כבר 20 שנה שמינהל הציונות הדתית פועל לא רק כמסגרת אקדמית, אלא כבית של ממש לשעות הלימודים הארוכות. מקום שבו התואר מתקיים בסביבה תומכת וכלבבכם, שמאפשרת לכם להתפתח מקצועית למקום הבא שלכם, בלי להתפשר על הזהות.

ללמוד קרוב לבית - בשלושה קמפוסים שונים

כדי להפוך את הלימודים לנגישים ונוחים אפילו יותר, הקריה האקדמית אונו מציעה אפשרות ללמוד בשלושה קמפוסים שונים הפרוסים ברחבי הארץ: קמפוס אונו המרכזי, קמפוס ירושלים וקמפוס חיפה.

הפריסה הזו מאפשרת לכם לבחור את המיקום שהכי נוח לכם, וליהנות מכל היתרונות של המכללה הגדולה בישראל, קרוב לאזור המגורים שלכם.

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ללמוד בראש שקט עם מלגת 'קרן יחדיו'

מעבר להווי הייחודי ולנוחות הגיאוגרפית, יש באונו הבנה עמוקה שהדרך להצלחה צריכה להיות נגישה גם כלכלית. כדי שתוכלו להתרכז נטו בלימודים ובעתיד שלכם, להצליח במבחנים ולהוריד את הלחץ הכלכלי מהכתפיים, המינהל מעניק את מלגת 'קרן יחדיו'. מדובר במלגה משמעותית של עד 9,000 שקלים בשנה, המיועדת במיוחד לבני ובנות הציונות הדתית. זהו גב כלכלי אמיתי שמאפשר לכם לעשות תואר בראש שקט.

לא מתפשרים על הרמה האקדמית ועל השגרה שלכם

האווירה הביתית משתלבת עם סטנדרט מקצועי חסר פשרות. הקריה האקדמית אונו, שנבחרה למכללה המומלצת בישראל על פי דירוג גלובס, מציעה גמישות שנדיר למצוא היום. מערכות השעות שם בנויות מראש כדי להתאים לאנשים עובדים ולבעלי משפחות, כדי שלא תצטרכו לעצור את החיים והשגרה בשביל התואר. יחד עם נבחרת של המרצים המובילים בישראל, אתם מקבלים את הכלים הכי עדכניים ורלוונטיים לשוק העבודה.

עם פריסה של 76 תוכניות לימוד, כל אחד יכול למצוא את המסלול המדויק לשאיפות שלו: החל ממינהל עסקים עם התמחויות סופר-מבוקשות (כמו נדל"ן, בינה מלאכותית, שיווק ושוק ההון), דרך הפקולטה היוקרתית למשפטים, ועד מקצועות הבריאות (כמו ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת) ומדעי הרוח והחברה.

זה הזמן שלכם ללמוד בסביבה שבה כולם פשוט מבינים אחד את השני.

הצעד הראשון שלכם לעתיד - מתחיל כאן.

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