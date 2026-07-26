עמית סגל על המתקפה ברשת ללא קרדיט

הפרשן עמית סגל התייחס למתקפות ברשת נגד קבוצת המטיילים היהודים שהותקפה בפיגוע הרצחני ביום שישי, שבו נרצחו בניהו מלט ורס"ן יובל עזרא, ויצא במתקפה חריפה נגד חברי מפלגת "הדמוקרטים".

בפוסט שפרסם כתב סגל כי "אבידע בכר צדק. אם שבעה באוקטובר היה מתרחש ביהודה ושומרון, מספר 5 בדמוקרטים היה עושה הדסטארט לג'באלייה, מספר 9 היה תוהה מי התחיל ומי חטף למי את הנשק, מספר 11 היה מאשים את 'הטרור היהודי' - וכל שותפיהם לגוש היו שותקים אל מול מופע השנאה והריקוד על הדם".

בסרטון שפרסם בהמשך הרחיב סגל את ביקורתו ואמר כי בכר "כנראה ניבא את הציוצים הדוחים" שפורסמו לאחר הפיגוע. לדבריו, "במקרה כזה, כמו לגבי מה שקרה ביום שישי, משה רדמן היה אומר שלא בטוח מי התחיל, יאיא פינק אולי היה עושה התרמה לתושבי ג'באליה, ונמרוד שפר היה מסביר לכולנו שהטרור היהודי הוא האשם".

סגל הוסיף כי אף שבפיגוע נרצחו שני בני אדם, לטענתו "מבחינתם תמיד היהודים אשמים", ומתח ביקורת גם על מפלגות גוש השינוי, שלדבריו אינן מגנות את ההתבטאויות.

"מה שמדהים לא פחות מהציוצים הדוחים האלה הוא השתיקה של השותפים שלהם לגוש השינוי. אלה הפרטנרים שלהם לממשלה, ולכן הם לא אומרים מילה", אמר.