שוטרי המחוז הצפוני עצרו תושב מג'אר בן 39 בחשד לעבירות הסתה, לאחר שלפי המשטרה פרסם ברשת החברתית תגובה על סרטון מהפיגוע בחוות גלעד ובה נכתב: "חייבים לצוד אותם כמו חזירים... שלא יישאר אף מתנחל חזיר".

עם קבלת הדיווח פתחה המשטרה בחקירה, ולאחר קבלת האישורים הנדרשים נעצר החשוד בחשד לעבירות של פרסום הסתה לגזענות, פרסום קריאה ישירה לביצוע מעשה טרור ועבירות נוספות.

במהלך חיפוש שערכו השוטרים בביתו נתפסו, לפי המשטרה, שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים, סכום של למעלה מ-100 אלף שקלים במזומן וממצאים נוספים.

החשוד נחקר ובקשת המשטרה להאריך את מעצרו התקבלה. בית המשפט הורה על הארכת מעצרו עד ליום שלישי.

במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות הסתה ונגד מי שישבחו או יזדהו עם ארגוני טרור ויעודדו את מעשיהם, הן ברשתות החברתיות והן בכל מקום אחר, במטרה לשמור על ביטחון הציבור.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "תושב מגא'ר בצפון פרסם את סרטון הפיגוע בחוות גלעד והסית בפראות נגד המתיישבים וכתב: 'חייבים לצוד אותם כמו חזירים… שלא יישאר אף מתנחל חזיר'. הוא כנראה חשב שיוכל להסית, להפיץ שנאה ולהמשיך בשגרת חייו. אז זהו, שלא. שוטרי מחוז צפון הגיעו לביתו, עצרו אותו והבהירו שהסתה לטרור ולאלימות לא עוברת בשתיקה. זו המדיניות. אפס סובלנות כלפי הסתה!"